Новини Кіно 27.08.2024 о 10:57 comment views icon

«Аколіт» обійшовся у $600 000 за хвилину екранного часу та планував залучити Кіану Рівза на роль Майстра Сола

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Аколіт» обійшовся у $600 000 за хвилину екранного часу та планував залучити Кіану Рівза на роль Майстра Сола

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Початково «Аколіт» демонстрував рекордні перегляди, однак кількість глядачів катастрофічно впала після перших двох епізодів, що зрештою й призвело до скасування другого сезону.

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Подробиці скасування серіалу розкрив відомий інсайдер галузі Джефф Снайдер:

«Аудиторія “Аколіту” впала після перших двох епізодів, тоді як у випадку з “Андором” кількість глядачів зростала неухильно протягом сезону. Останній також мав пристойні відгуки, тоді як в “Аколіту” вони вийшли доволі суперечливим», — пише Снайдер.

Наразі у першого сезону серіалу «Аколіт» катастрофічні 18% «свіжості» від глядачів на Rotten Tomatoes, критики натомість поставили пристойні 78%. Шоуранерка Леслі Гедланд заявила про рев’ю-бомбінг і сказала, що така реакція виявилась цілком очікуваною для неї.

«Я розумію в чому суть — середньостатистичний глядач зайде на сайт і скаже: о, а оцінка користувачів дуже низька. Але це може вплинути лише на новачків, а не на справжніх фанів Зоряних війн», — зазначила Гедланд.

Снайдер також підтвердив недавні чутки про те, що Кіану Рівз претендував на роль майстра-джедая Сола, однак відмовився через конфлікт у розкладі. Персонажа на екрані натомість втілив зірка «Гри в кальмара» Лі Чон Чже, який спеціально для ролі вивчав англійську мову.

Тим часом чутки про відхід керівниці Lucasfilm Кетлін Кеннеді, за словами інсайдера, також небезпідставні — однак вона пробуде на посаді ще принаймні до середини 2025 року.

Зазначається також, що вісім серій «Аколіт» обійшлись Disney у приголомшливі $180 млн — це фактично $22,5 млн за епізод, або $630 тисяч за хвилину екранного часу.

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