Перший погляд на фільм «Мандалорець і Ґроґу» — Дін Джанін повертається у 2026 році

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На D23 Джон Фавро та Дейв Філоні представили перший погляд на майбутній повнометражний фільм у франшизі «Зоряні війни» «Мандалорець і Ґроґу» з Педро Паскалем та «малюком Йодою» Грогу.

Джон Фавро пообіцяв «абсолютно нову пригоду за цими двома персонажами». Натовп на D23 аплодував, коли на екрані з’явився Бабу Фрік, який керував маленьким кораблем з Ґроґу. Фільм включає повернення Гаразеба «Зеба» Орреліоса з мультсеріалу «Повстанці».

Цей фільм є першим виходом серіалу Disney+ «Мандалорець» на великий екран, його теж зніме Джон Фавро. Дія серіалу розгортається після падіння Галактичної Імперії у фільмі «Зоряні війни: Повернення Джедая». Фавро також продюсує фільм разом із президентом Lucasfilm Кетлін Кеннеді та Дейвом Філоні, головним виконавчим директором Lucasfilm та колишнім керівником улюбленого фанатами мультсеріалу «Зоряні війни: Війни клонів».

«Мені подобалося розповідати історії про багатий світ, створений Джорджем Лукасом. Перспектива виведення мандалорця та його учня Грогу на великий екран надзвичайно цікава», — казав раніше Фавро.

Серіал «Мандалорець» загалом був добре сприйнятий шанувальниками та критиками. У Lucasfilm уже розробляють четвертий сезон, який буде пов’язаний із подіями «Асоки» та інших серіалів «Зоряні війни».

Дуже мало відомо про фільм, включно з його розміщенням у хронології «Мандалорця» та про те, хто ще зіграє головні ролі, крім Паскаля. Однак зірка «Чужого» Сігурні Вівер веде переговори про участь у фільмі, хоча подробиці про її роль невідомі. «Мандалорець і Ґроґу» має вийти в прокат 22 травня 2026 року.

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Джерела: Variety, ScreenRant

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