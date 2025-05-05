Процесори нових відеокарт Intel Xe3 Celestial вже проходять тести на емуляторах

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Після релізу відеокарт Arc B580 та B570 наприкінці минулого року компанія Intel готує до випуску пристрої нового покоління. Про це свідчить інформація на LinkedIn-сторінках працівників компанії. Судячи з цих даних, Intel добре просунулася у розробці своїх майбутніх відеокарт серії Celestial на архітектурі Xe3.

Intel наразі перебуває на етапі моделювання апаратної частини ще до виробництва самих чипів. Це означає, що фізичні GPU ще не виготовлені, але компанія вже створила їх цифрові моделі на базі нової архітектури Intel Xe3, щоб перевірити, як усе працює.

Низка профілів працівників Intel говорить про зайнятість у розробці дискретного GPU Celestial та архітектури Intel Xe3:

«Розробляв низькорівневе системне програмне забезпечення та драйвери на C++ для процесорів Intel Nova Lake, Xeon6 (Diamond Rapids), а також для дискретного GPU Celestial»

«Розробка моделі IP-коду дискретного GPU Celestial: Створював передкремнієві апаратні моделі для IP-керування живленням в архітектурі Intel Xe3 (C/C++).»

Ці описи вказують на те, що Intel вже тестує поведінку нових GPU ще до того, як їх фізично створили. Це важлива частина підготовки до початкового виробництва.

Також варто зазначити, що співробітник Intel Том Петерсен раніше підтвердив завершення розробки Xe3, маючи на увазі, що компанія зараз чекає на перші зразки чипів.

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За словами ентузіаста Haze, Intel вже досягла важливого етапу перевірки, і скоро може розпочатися пробне виробництво. Зараз, швидше за все, проходить емуляція чипів, коли моделюють роботу майбутнього GPU на спеціальних системах, щоб виявити й виправити недоліки ще до того, як буде створено перший «справжній» чип.

Спочатку Intel планувала, що GPU Battlemage буде призначеним для ентузіастів, а Celestial стане ще потужнішим та орієнтованим на найвимогливіших користувачів ─ ультра ентузіастів. Але наразі Battlemage ще не показав себе так, як планували.

І все ж, головний висновок із нових даних: Intel не відмовилась від планів щодо запуску Celestial. Поки що невідомо, скільки моделей буде в серії, і чи призначені вони для настільних ПК, ноутбуків, чи обох напрямків одразу. Цього разу компанія значно обережніше ділиться інформацією, ніж раніше.

Джерело: videocardz

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