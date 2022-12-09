До першої приватної навколомісячної місії SpaceX приєднаються ще 8 людей: серед них діджей Стів Аокі, співак T.O.P. та Тім Додд з Everyday Astronaut

Японський мільярдер Юсаку Маедзава обрав людей, які відправляться з ним у перший приватний навколомісячний політ SpaceX. Серед них співак, фотограф, діджей, хореограф та інші митці.

Загалом мільярдер обрав 8 людей, які супроводжуватимуть його у подорожі. Це:

Чхве Син Хьон, більш відомий як T.O.P. — співак корейського бойз-бенду BIGBANG;

Діджей Стів Аокі;

Фотограф і ведучий ютуб-каналу Everyday Astronaut Тім Додд;

Фотограф з Ірландії Ріаннон Адам;

Дизайнер та хореограф Йемі Акінйемі;

Режисер, який знімав проєкти для National Geographic, Брендан Холл;

Режисер Карім Ілія (знімав проєкти про види тварин, що зникають);

Актор з Індії Дев Д. Джоші.

Тим часом до резервного екіпажу віднесли сноубордистку Кейтлін Фаррінгтон і японську танцівницю Мію.

Проєкт dearMoon

Проєкт під назвою dearMoon був запущений у 2018 році після того, як Маедзава придбав у SpaceX усі місця для шестиденної подорожі на Місяць. Мільярдер оголосив про набір туристів коротким роликом, запросивши всіх охочих взяти в ньому участь.

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Загалом у польоті візьмуть участь від 10 до 12 осіб, причому аж вісім членів екіпажу обрали “з народу”. Це люди, які взагалі не мають підготовки (а не військові, колишні астронавти чи пілоти). Мільярдер повністю сплатить участь кожного в експедиції.

У 2020 році Маедзава також вирішив організувати реаліті-шоу, щоб знайти супутницю життя для подорожі до Місяця, але в результаті передумав і все скасував.

За словами Маедзави проєкт отримав близько мільйона заявок від зацікавлених осіб з усього світу, які згодом пройшли “суворий процес відбору”. Такий творчий склад команди не дивує, оскільки мільярдер на початку планував взяти з собою у навколомісячну подорож художників, щоб надихнути їх на створення чогось, що “сприятиме миру в усьому світі”.

Юсуку Маедзава не зазначив, чому вирішив взяти співака у подорож, але T.O.P. колись вдягав скафандр у своєму кліпі. Це, поки що, єдиний зв’язок корейської зірки із космосом.

Увесь екіпаж відправиться до Місяця, ймовірно у 2023 році (хоча фактична дата залежить від розробки Starship) і триватиме 6-7 діб: по 3 дні потрібні лише на те, щоб дістатися до Місяця та повернутися на Землю.

З травня 2021 року, коли Starship SN15 здійснив перший повністю успішний висотний політ, SpaceX безліч разів корегувала графік та переносила перший орбітальний політ. Наприкінці вересня після того, як SpaceX вперше провела вогневі випробування 70-метрової ракети Super Heavy Booster 7 із 7 метановими двигунами Raptor, Ілон Маск у черговому апдейті повідомив, що попередньо запуск заплановано на кінець жовтня-листопад 2022 року. І ось зараз графік з’їхав ще на місяць. SpaceX, як і раніше, планує використовувати для першого орбітального польоту пару з Starship SN24 та Super Heavy B7.

Юсаку Маедзава — японський мільярдер та колекціонер мистецтва, його статки оцінюються у два мільярди доларів. Він заробив їх за допомогою онлайн-магазину одягу Zozotown, який заснував у 1998 році та залишив у 2019 році, продавши контрольний пакет акцій SoftBank.



Раніше Юсаку літав на МКС, щоб підготуватися до місії dearMoon. Там мільярдер провів 12 днів, знімаючи влог про життя у космосі.

У жовтні, ще один бізнесмен, 82-річний американець Денніс Тіто, оголосив, що придбав 2 з 12 місць для себе і дружини) на другий приватний політ до Місяця на Starship. Раніше Тіто став першою людиною у світі, непрофесійним астронавтом, який вирушив у космос за власний кошт.

SpaceX також уклала контракт з NASA на першу висадку людини на Місяць у рамках програми Artemis. Раніше космічне агентство нарешті здійснило запуск ракети Space Launch System в рамках місії Artemis I, космічний корабель Orion із манекенами на борту облетів супутник та нині повертається на Землю. Очікується, що він приводниться біля узбережжя Сан-Дієго 11 грудня.

Зазначимо, що за всю історію до Місяця літали 24 особи — астронавти, які брали участь в американській космічній програмі “Аполлон”. Причому після місії “Аполлон-17” 1972 року, коли американці вшосте висадилися на супутник Землі, до Місяця більше ніхто не літав.