SpaceX впервые мягко посадила Starship после высотного полета на 10 км

В ночь на 6 мая SpaceX провела летные испытания прототипа космического корабля Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат) и на сей раз они прошли полностью успешно — после полета на 10 км он успешно приземлился на посадочной площадке, и, в отличие от прототипа SN10, не взорвался после этого. Испытания транслировались в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX, причем в разрешении 4K (впервые), и еще нескольких любительских каналах.

После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.

В прошлом году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом, наиболее удачной до этого момента была третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой (пока повторить это не удалось) — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали). По сравнению с предшественником Starship SN11, который бесславно закончил свой путь, прототип Starship SN15 получил сотни улучшений в конструкции, авионике, ПО и двигателях.

Эти улучшения и опыт предыдущих запусков в итоге обеспечили SpaceX полностью успешное выполнение программы испытаний. Весь полет, начиная от взлета и заканчивая посадкой, прошел в штатном режиме. Ракета достигла апогея в 10 км, выключила двигатели и начала управляемый спуск бортом вниз с помощью аэродинамических рулей, который в итоге успешно завершила маневром «Belly Flop» с разворотом хвостом вниз. На сей раз прототипу удалось плавно выйти в вертикальное положение для тормозного импульса, замедлиться и мягко сесть на посадочную площадку, хотя без небольшого подскока все же не обошлось и прототип оказался у самого края площадки.

После посадки в нижней части возник небольшой пожар, его быстро потушили и он не привел к взрыву. Похоже, некоторые проблемы, связанные с утечкой метана, остались. Но в целом полет Starship SN15 можно считать 100% успехом и огромным достижением SpaceX. Что интересно, в момент посадки работало два двигателя Raptor, хотя допускалась возможность посадки на одном движке. Маневр «Belly Flop» тоже выполнялся на двух двигателях Raptor, хотя изначально планировалось использовать все три.

MOST EPIC SHOT EVER!!!! 🤯 watch #Starship #SN15 come in through the clouds on its way to nail its landing!!! What a heroes entrance!!! So stoked for this footage with @considercosmos, there’s so much more to come 😍 STAY TUNED 🙌 @spacex @elonmusk @SpacePadreIsle pic.twitter.com/JVgWbJKVMn

— Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) May 6, 2021