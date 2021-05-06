SpaceX впервые мягко посадила Starship после высотного полета на 10 км





В ночь на 6 мая SpaceX провела летные испытания прототипа космического корабля Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат) и на сей раз они прошли полностью успешно — после полета на 10 км он успешно приземлился на посадочной площадке, и, в отличие от прототипа SN10, не взорвался после этого. Испытания транслировались в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX, причем в разрешении 4K (впервые), и еще нескольких любительских каналах.

После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.

В прошлом году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом, наиболее удачной до этого момента была третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой (пока повторить это не удалось) — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали). По сравнению с предшественником Starship SN11, который бесславно закончил свой путь, прототип Starship SN15 получил сотни улучшений в конструкции, авионике, ПО и двигателях.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Эти улучшения и опыт предыдущих запусков в итоге обеспечили SpaceX полностью успешное выполнение программы испытаний. Весь полет, начиная от взлета и заканчивая посадкой, прошел в штатном режиме. Ракета достигла апогея в 10 км, выключила двигатели и начала управляемый спуск бортом вниз с помощью аэродинамических рулей, который в итоге успешно завершила маневром «Belly Flop» с разворотом хвостом вниз. На сей раз прототипу удалось плавно выйти в вертикальное положение для тормозного импульса, замедлиться и мягко сесть на посадочную площадку, хотя без небольшого подскока все же не обошлось и прототип оказался у самого края площадки.

Raptor Relight — three engines. Flip complete. Landing burn, looks like two engines. SUCCESS! Now for post landing safing. pic.twitter.com/Q0TzAxx6Ay — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) May 5, 2021

После посадки в нижней части возник небольшой пожар, его быстро потушили и он не привел к взрыву. Похоже, некоторые проблемы, связанные с утечкой метана, остались. Но в целом полет Starship SN15 можно считать 100% успехом и огромным достижением SpaceX. Что интересно, в момент посадки работало два двигателя Raptor, хотя допускалась возможность посадки на одном движке. Маневр «Belly Flop» тоже выполнялся на двух двигателях Raptor, хотя изначально планировалось использовать все три.

MOST EPIC SHOT EVER!!!! 🤯 watch #Starship #SN15 come in through the clouds on its way to nail its landing!!! What a heroes entrance!!! So stoked for this footage with @considercosmos, there’s so much more to come 😍 STAY TUNED 🙌 @spacex @elonmusk @SpacePadreIsle pic.twitter.com/JVgWbJKVMn — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) May 6, 2021

Еще один важный момент — термозащита. Термозащитными плитками была покрыта заметная часть поверхности Starship SN15. На этапе атмосферных полетов они не нужны, но термоизоляция необходима для будущих орбитальных испытаний. И уже сейчас SpaceX предварительно оценивает эффективность технологии.

Полная запись трансляции испытаний Starship SN15

Что дальше

Маловероятно, что Starship SN15 полетит еще раз. Он полностью выполнил свою роль и, вероятно, будет разобран на детали. На подходе улучшенный прототип SN16, на котором продолжат отрабатывать маневр «Belly Flop» и посадку, чтобы в итоге отточить все до блеска, и тестировать плитки теплоизоляции. Следующим крупным обновлением станет прототип SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты при скорости полета 25 чисел Маха.

Испытания нижней ступени, бустера Super Heavy, пока не проводились. Ранее SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Полетит следующий прототип Super Heavy, который находится на завершающем этапе сборки. Ранее SpaceX приступила к строительству башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино.

Starbase Production Diagram — 3rd May 2021 pic.twitter.com/GMPUUBsXKe — Brendan (@_brendan_lewis) May 3, 2021

Кроме того, недавно SpaceX запросила у FAA разрешение на строительство 140-метровой стальной башни. В конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.

Наконец, не так давно на испытательной площадке SpaceX в городе Мак-Грегор, штат Техас, заметили улучшенную версию вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) для Starship.

В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году, а на 2023 год запланирована первая пилотируемая миссия Starship — в путешествие вокруг Луны отправится туристическая делегация во главе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой.