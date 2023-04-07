Dogecoin обвалився на 8% після повернення старого логотипу Twitter – раніше синю пташку тимчасово «підміняв» шіба-іну

Зміна логотипа в Twitter, як і очікувалось, виявилась черговою дивною забаганкою Ілона Маска.

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У понеділок користувачі Twitter помітили, що звичний логотип синьої пташки змінився на зображення шіба-іну – маскота мемної монети Dogecoin. Ілон Маск давно «підтримує» криптовалюту, створену парою інженерів-програмістів у 2013 році, а на сайті Tesla цією монетою навіть можна сплатити за товар. Тож не дивно, що йому спала на думку ідея зробити собаку головним зображенням у соцмережі до 1 квітня.

Після оновлення логотипа, вартість Dogecoin різко піднялась на 24%, однак вона так само швидко впала на 8% (до 8,2 цента в порівнянні з максимальним показником у понад 10 центів) після того, як синя пташка повернулась на своє законне місце.

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Нині Маск зіткнувся із позовом зі сторони інвесторів, які стверджують, що мільярдер залучений до схеми криптопіраміди із використанням доджкоїнів та маніпулював їхньою вартістю за допомогою власних публічних заяв (наприклад, на момент придбання Twitter мемна цифрова монета зросла на 100%). Позивачі також посилаються на візит мільярдера у програму Saturday Night Live, де той назвав монету «аферою», чим спричинив її обвал.