Новини Софт 28.08.2023 о 11:08

Dropbox скасовує безлімітне сховище — через зловживання криптомайнерів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Безлімітна пропозиція Dropbox для зберігання файлів більше не доступна.

Файлообмінник та синхронізатор файлів Dropbox пропонував необмежений обсяг сховища в рамках тарифу для бізнес-клієнтів «Advanced‎», однак нині скасовує пропозицію через зловживання з боку «‎криптомайнерів та посередників». За словами компанії, вони використовують «у тисячі разів більше пам’яті, ніж справжні бізнес-клієнти», і таке «зловживання суперечить політиці облікових записів».

У майбутньому план «Advanced‎» пропонуватиме 15 ТБ пам’яті для використання командою з принаймні трьома активними ліцензіями (обіцяють ще 5 ТБ пам’яті на кожну додаткову ліцензію). За словами компанії цього обсягу буде достатньо для зберігання близько 100 мільйонів документів, 4 мільйонів фотографій або 7500 годин HD-відео.

«‎Існуючі клієнти, які використовують менш як 35 ТБ пам’яті, зможуть зберегти цей обсяг, а також додаткові 5 ТБ протягом 5 років без додаткової плати. З клієнтами, які використовують понад 35 ТБ, ми зв’яжемося, щоб обговорити варіанти, але вони й надалі зможуть використовувати до 1000 ТБ. Існуючі клієнти також не переходитимуть на нову політику принаймні до 1 листопада», – йдеться у заяві Dropbox.

Тарифний план «Advanced‎» на Dropbox нині коштує $30/місяць.

Раніше Google запровадила подібні обмеження на обсяг пам’яті – у травні безлімітну перевагу прибрали з плану Workspace Enterprise. У 2021 році компанія також припинила пропонувати необмежену безплатну пам’ять для Google Photos, а пізніше спробувала запровадити обмеження на створення файлів для користувачів Google Drive.

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