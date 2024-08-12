Друге життя акумуляторів електромобілів: Porsche створила систему зберігання енергії з використаних батарей

Porsche AG дала нове життя відпрацьованим акумуляторам електромобілів. Компанія розробила систему зберігання енергії потужністю 5 МВт із використаних автомобільних акумуляторів.

Система розташована на заводі автовиробника у Лейпцигу, Німеччина. Вона складається з 4400 окремих акумуляторних модулів, поділених на 4 батарейні контейнери. Вся система, включаючи акумуляторні блоки, розрахована на термін служби понад 10 років. За словами компанії, окремі акумуляторні модулі можна замінити окремо, якщо це необхідно. Система здатна працювати з перевантаженням до 20% протягом короткого періоду часу.

Система зберігання енергії побудована з використаних батарей Taycan, які були взяті з передсерійних і заводських електромобілів після закінчення терміну служби. Чотири батарейних блоки окремо підключені до інвертора та трансформатора в системі середньої напруги. Акумуляторні модулі, які використовувалися у виснажливій повсякденній роботі тестових автомобілів, були встановлені в систему накопичення енергії без будь-яких технічних змін.

Електроенергія для системи зберігання частково виробляється власними сонячними електростанціями заводу з піковою потужністю 9,4 МВт. Коли виникають пікові навантаження, система зберігання допомагає їх згладити.

«Ми хотіли створити потужності для зберігання електроенергії для заводу в Лейпцигу, щоб зробити його ще більш економічним і підвищити ступінь його самозабезпечення», — сказав Джонатан Дітріх, керівник проекту акумуляторного сховища енергії.

Він стверджує, що було цілком логічно продовжити використовувати батареї від передсерійних автомобілів Taycan замість їх переробки.

Очікується, що цей проєкт допоможе іншим будівлям Porsche з подібними системами та можливостями в майбутньому. Річ у тім, що така система дозволяє знизити пікове навантаження, що стає актуальним сьогодні. Такий підхід не тільки зменшує загальні витрати на електроенергію, але в ідеалі також може зменшити потребу в розширених мережах.

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Джерело: interestingengineering