Дрю Беррімор знову «Нецілована‎» – на цей раз Джозі Гроссі шукає першого поцілунку серед персонажів «Венздей‎», «М3ГАН» та «Топ Ґан: Меверік»

Дрю Беррімор відмовилася від ролі ведучої на церемонії нагородження MTV Movie & TV Awards 2023 на знак солідарності зі страйком сценаристів, однак її все-таки можна було побачити в телевізійній трансляції – на короткому попередньо записаному відеоролику акторка повторює роль Джозі Гроссі з фільму «Нецілована‎».

Як і в оригінальному фільмі Раджі Ґоснелла 1999 року акторка вдягає брекети, дивакувату сукню та наносить блиск на губи, звертаючись до себе у дзеркалі:

Натхненна Джозі подорожує всесвітом кіно та телебачення у пошуках кандидата для свого першого поцілунку — однак перше ж спілкування з героями фільмів жахів «‎Посмішка» та «Ноу» навряд чи можна назвати успішним.

Далі дівчина потрапляє у сцену з серіалу «Венздей» і намагається повторити рухи з вірусного танцю.

На цьому демонстрація хореографічних вмінь Джозі не завершується — вона танцює з моторошною лялькою «М3ГАН», яка, схоже, налаштована не дуже приязно до гості та в кінці погрожує їй мечем. Згодом Джозі з’являється на яхті з «Білого лотосу», та у розпачі заявляє Дженніфер Кулідж, що готова поцілувати пару геїв.

У сцені з «Топ Ґан: Меверік» в бідну Джозі взагалі влучає футбольний м’яч і вона прямує до останнього фільму «Ведмідь під кайфом», де, на диво, її ціль врешті-решт стає успішною.

