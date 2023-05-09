Дрю Беррімор знову «Нецілована‎» – на цей раз Джозі Гроссі шукає першого поцілунку серед персонажів «Венздей‎», «М3ГАН» та «Топ Ґан: Меверік»

Дрю Беррімор відмовилася від ролі ведучої на церемонії нагородження MTV Movie & TV Awards 2023 на знак солідарності зі страйком сценаристів, однак її все-таки можна було побачити в телевізійній трансляції – на короткому попередньо записаному відеоролику акторка повторює роль Джозі Гроссі з фільму «Нецілована».
Як і в оригінальному фільмі Раджі Ґоснелла 1999 року акторка вдягає брекети, дивакувату сукню та наносить блиск на губи, звертаючись до себе у дзеркалі:
«Сьогодні настав той день, Джозі. Ти нарешті отримаєш перший поцілунок, що б для цього не знадобилося», — каже Джозі.
Натхненна Джозі подорожує всесвітом кіно та телебачення у пошуках кандидата для свого першого поцілунку — однак перше ж спілкування з героями фільмів жахів «Посмішка» та «Ноу» навряд чи можна назвати успішним.
Далі дівчина потрапляє у сцену з серіалу «Венздей» і намагається повторити рухи з вірусного танцю.
«У тебе добре виходить, ти є в TikTok?», — питає Джозі у персонажа Дженни Ортеги.
На цьому демонстрація хореографічних вмінь Джозі не завершується — вона танцює з моторошною лялькою «М3ГАН», яка, схоже, налаштована не дуже приязно до гості та в кінці погрожує їй мечем. Згодом Джозі з’являється на яхті з «Білого лотосу», та у розпачі заявляє Дженніфер Кулідж, що готова поцілувати пару геїв.
У сцені з «Топ Ґан: Меверік» в бідну Джозі взагалі влучає футбольний м’яч і вона прямує до останнього фільму «Ведмідь під кайфом», де, на диво, її ціль врешті-решт стає успішною.
Never been kissed… until now 🍿 #MTVAwards pic.twitter.com/RsYjRn0Jsc
— MTV (@MTV) May 8, 2023
В іншому ролику MTV Movie & TV Awards 2023 Беррімор перетворюється на Скіпер — молодшу сестру Барбі, і сподівається з’явитись у фінальній версії фільму з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом.
HI SKIPPER 💖 #MTVAwards pic.twitter.com/NHUdxacNjE
— MTV (@MTV) May 8, 2023