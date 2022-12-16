Warner Bros. випустила перший тизер-трейлер «Барбі» з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом — відразу з українським дубляжем

Warner Bros. опублікувала перший тизер-трейлер «Барбі» — майбутнього фільму про відому ляльку Mattel з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях. Одночасно на каналі Warner Bros. Pictures Ukraine з’явилася версія з українським дубляжем.

Відео починається з відсилання до культової «Космічної одіссеї 2001 року» Стенлі Кубрика — тільки замість загадкового чорного Моноліту… лялька Марґо Роббі. Як завжди, перший тизер-трейлер дуже короткий, проте з нього можна отримати перше враження щодо солодкого та безтурботного життя у світі «Барбі».

Окрім Марґо Роббі та Раяна Ґослінґа в образах Барбі та Кена в трейлері також можна побачити інших лялькових персонажів — зокрема, Сіму Лю, Іссу Рей, Шуті Гатву та Харі Неф.

Фільм про Барбі знаходиться у розробці з 2014 року — спочатку його хотіла зняти Sony з акцентом на фемінізм. Зрежисувала адаптацію номінантка на дві премії Ґрета Ґервіґ («Маленькі жінки», «Леді-Птаха»), за сценарієм, написаним у співавторстві з Ноєм Баумбахом («Шлюбна історія», «Історії сім’ї Мейровіц»). Після появи перших кадрів Марґо Роббі та Раяна Ґослінґа у неоновому вбранні на початку року фільм викликав неабиякий резонанс та обговорення в соцмережах.

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В український кінопрокат «Барбі» має вийти 20 липня 2023 року.

Трейлер «Барбі» з українським дубляжем

В оригіналі англійською