Другий сезон “Венздей” — Netflix анонсував продовження спінофу “Сімейки Адамсів” разом з десятком прем’єр у 2023-му році

“Венздей” подовжили на 2-й сезон, і, зважаючи, на рекордні показники переглядів серіалу про пригоди доньки Мортиції та Гомеса Адамс в “Неверморі” на Netflix, це виглядає досить очікуваною новиною.

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Перший сезон “Венздей”, що складався з 8 епізодів, дебютував на стримінговому сервісі 23 листопада, і вже за тиждень встановив новий рекорд Netflix за кількістю годин перегляду англомовних серіалів протягом перших 7 днів (понад 341 млн годин). З того часу шоу стало другим за популярністю англомовним серіалом платформи із понад 1,2 мільярда годин переглядів протягом перших 28 днів, обійшовши “Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера” (856,2 млн годин), але не досягши показників 4-го сезону “Дивних Див”(1,3 млрд годин переглядів).

Утім, уся трійка лідерів добряче відстає від найпопулярнішого шоу Netflix всіх часів — корейського серіалу “Гра в кальмара”, що тримає рекорд переглядів у 1,6 млрд годин за перші 28 днів.

У відеоанонсі Дженна Ортега в образі Венздей згадує події попереднього сезону, і навіть демонструє глядачу свою рідкісну посмішку, як подяку за велику увагу до серіалу.

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“За останні кілька тижнів на мене полювали, мене переслідував привид і мене передражнювали мільйони разів в інтернеті. Це були справжні тортури. Дякую”, — каже голос головної героїні поза кадром.

Далі в анонсі звучить пісня “Bloody Mary”, яку виконала Леді Гага, і який став неофіційним саундтреком першого сезону серіалу, після того, як танок Венздей завірусився у TikTok.

“Ще більше страждань попереду. Світова сенсація повернеться на другий сезон”, — підсумовують в анонсі.

У першому сезоні комедійного серіала-жахастика Венздей відправляється до академії “Невермор”, де навчаються так звані ізгої, себто вампіри, перевертні, сирени та інші представники надприродного контингенту. Головна героїня намагається опанувати свої здібності до передбачень, а також розслідувати серію таємничих вбивств.

Крім Ортеги, до акторського складу першого сезону увійшли Гвендолін Крісті, Джеймі МакШейн, Персі Гайнс Вайт, Хантер Дуен, Емма Маєрс, Джой Сандей, Наомі Дж. Огава, Муса Мостафа, Джорджі Фармер, Рікі Ліндхоум. Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гузман зіграли батьків Венздей, а Крістіна Річчі (котра виконала роль Венздей у більш ранній версії) постане у якості однієї з викладачок академії. Співавтори та генеральні продюсери серіалу — Альфред Гоф і Майлз Міллар. Перші чотири епізоди відзняв досвідчений майстер темних казок Тім Бертон.

Разом з другим сезоном “Венздей” у Netflix натякнули на вихід ще кількох довгоочікуваних прем’єр у 2023 році. Перше шоу, яке з’являється у трейлері — це “Гра в кальмара”. Стримінговий гігант офіційно оголосив про продовження корейського серіалу червні 2022 року, але жодної інформації про дату виходу ще не публікував.

В анонсі також відсутні будь-які точні дати, але представлені кадри з “Дивних див”, анімаційного ситкому “Великий рот”, “Емілі в Парижі” та Люпену” — кожен з яких Netflix подовжив хоча б на один додатковий сезон. Також вже у 2023 році можна очікувати на повернення серіалів Sweet Tooth: Хлопчик з оленячими рогами (2 сезон), Тінь та кістка (2 сезон, 16 березня), Сексуальна освіта (4 сезон), Вірджин-Рівер (5 сезон), Вікінги: Вальгалла (2 сезон,12 січня), Пісочний чоловік (2 сезон) та інших.