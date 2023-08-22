Два iPhone добре, але Galaxy Fold5 — краще, переконує Samsung в новому «демо» Try Galaxy

Samsung анонсувала та одразу оновила застосунок Try Galaxy, який «дасть змогу користувачам пристроїв не на операційній системі Android відчути переваги інтерфейсу One UI 5.1.1 та гнучких смартфонів Samsung, як-от Galaxy Flip5 та Fold5».

Щоб зрозуміти можливості великого екрана — треба просканувати QR-код на двох iPhone або iPad (бажано з однаковими екранами). В інтернеті одразу запропонували склеїти їх клейкою стрічкою.

Запустивши Try Galaxy, користувачі зможуть «досліджувати програми та віджети так, ніби вони запущені на екрані смартфона лінійки Galaxy»:

FlexCam: користувачам пропонують ознайомитися з режимом FlexCam Galaxy Flip5 і Fold5, який дає змогу знімати з різних ракурсів без зусиль.

Імерсивний екран і плавна багатозадачність : вищезгадана функція з двома екранами. Користувачі зможуть переглядати відео та інший контент на двох екранах та перетягувати об’єкти з одного на інший, як наче це планшетний режим Fold5.

: вищезгадана функція з двома екранами. Користувачі зможуть переглядати відео та інший контент на двох екранах та перетягувати об’єкти з одного на інший, як наче це планшетний режим Fold5. Екосистема: спроба Samsung прорекламувати переваги власної екосистеми користувачам Apple: Quick Share для обміну даними між близькими та віддаленими пристроями та сумісність застосунку Samsung Health із Galaxy Watch.

Try Galaxy працює лише з Safari на пристроях iOS, запущених від 16 вересня 2016 року.