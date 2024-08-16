Двері багажника «надміцного» Tesla Cybertruck погнулися через перевезення вантажу — без перевищення ваги

Дехто вважає, що Tesla Cybertruck — не дуже добрий truck (тобто перевізник вантажів). Новий практичний випадок це підтверджує.

На форумі Клубу власників Cybertruck один з користувачів поскаржився, що задні двері багажника авто деформувалися. Це відбулося під час звичайного перевезення вантажу, без перевищення ваги.

«Попереджаю всіх про перевезення предметів. Я переконався, що ліміт ваги не перевищений, однак, оскільки вантаж перемістився, він, очевидно, створив занадто великий тиск на двері багажника, і тепер вони деформувалися», — пише xhawk101.

Власник Cybertruck додав, що двері, на щастя, все ще закриваються, однак деформувалися та утворили щілину. У багажник були завантажені композитні дошки довжиною 3,65 м. Tesla обіцяє, що електропікап може витримати навантаження у понад 1130 кг — як зазначено на офіційному сайті, це «еквівалент ваги середнього африканського слона». Також йдеться про те, що «надтвердий екзоскелет із нержавіючої сталі допомагає зменшити вм’ятини та пошкодження». За словами ж власника, багажник виявився ані надміцним, ані просто міцним, щоб перевезти дерев’яний настил.

Дописувач форуму шкодує через це і каже, що, можливо, не перевозив би дошки, якби знав що подібне станеться — але він не знав. Також, очевидно, що вантаж не був закріплений, тому що, за словами власника, він перемістився під час прискорення круїз-контролем Tesla, який враховує рух на дорозі.

Попри це, задекларований надміцний кузов за умови, що вагу не перевищено, мав би витримувати подібні навантаження. Існує багато ситуацій, коли потрібно раптово підвищити швидкість, і попереджень про подібні деформації немає. Тим більше для авто, яке рекламується як надміцне та коштує наразі близько $100 000.

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Джерела: Cybertruck Owners Club, Jalopnik, The Byte

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