Диджиталізація: медична система за $400 млн незаконно позбавила пільг тисячі людей замість спрощення реєстрації

Диджиталізація у штаті Теннессі, США, схоже, зайшла не туди: багатьом людям незаконно відмовили у програмі Medicaid та інших пільгах через помилки в автоматичній системі.

Держава використовує систему TennCare Connect для визначення прав на знижки мешканців із низькими доходами та з обмеженими можливостями. Про це йдеться в ухвалі окружного суду, яка стала результатом колективного позову, поданого у 2020 році від імені 35 дорослих та дітей, яким було відмовлено у пільгах.

Система TennCare Connect, створена компанією Deloitte та іншими підрядниками, коштувала $400 млн. Алгоритм аналізує інформацію про доходи та стан здоров’я, щоб автоматично визначати право заявників на програму пільг. Але на практиці система часто не завантажує відповідні дані, призначає пільги не тим та робить помилкові висновки.

«Коли учасник має право на державну програму Medicaid, йому чи їй не потрібні вдача, наполегливість та завзяті юристи, щоб отримати таке медичне покриття», — зазначає суддя Креншоу.

Запуск системи у 2019 році став результатом багаторічних зусиль штату з модернізації надання послуг Medicaid та спрощених вимог до реєстрації, передбачених Законом про доступне лікування. Згідно з ним, штати повинні забезпечувати єдиний процес подачі заявок та збирання інформації про мешканців та визначати, на яку з багатьох комплексних програм допомоги по здоров’ю та інвалідності вони мають право. Суд виявив, що TennCare Connect не враховувала, чи мають заявники право на участь у всіх доступних програмах, перш ніж припинити їхні пільги.

Компанія Deloitte була одним із головних цих змін. Вона отримала контракти на створення відповідних автоматизованих систем більш ніж у 20 штатах. Правозахисні групи звернулися до Федеральної торгової комісії з проханням розслідувати дії Deloitte у Техасі, де, за їхніми словами, тисячам мешканців так само неправомірно відмовили у медичних пільгах через помилки у програмі.

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Джерело: Gizmodo

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