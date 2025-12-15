Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone

Помилка змушує застосунок "Фото" в iOS 26 "думати", що до знімка застосували колірний фільтр / 9to5mac

Користувачі iPhone з iOS 26 почали помічати дивний баг у застосунку “Фото”. Частина зображень у бібліотеці виглядає так, ніби на них наклали насичений червоний фільтр. Найчастіше це стосується фотографій, зроблених на смартфонах під управлінням Android і згодом перенесених на iPhone.

Особливість помилки в тому, що вона проявляється не одразу. Поки користувач просто гортає галерею, усе виглядає нормально — мініатюри зображень зберігають правильні кольори. Проблема з’являється лише після натискання на конкретне фото та збільшення масштабу. Саме в цей момент поверх зображення виникає червонуватий відтінок, який спотворює реальні кольори.

Схоже, що незалежно від першопричини, помилка змушує застосунок “Фото” в iOS 26 “думати”, що до знімка застосували колірний фільтр. Добра новина полягає в тому, що виправити ситуацію можна буквально за кілька секунд і без сторонніх програм.

Щоб повернути фото до початкового вигляду, потрібно відкрити проблемне зображення, натиснути кнопку “Редагувати”, а потім вибрати “Повернути”. Після цього система скасує уявні правки, прибере червоний відтінок і відобразить фото так, яким воно було спочатку.

Поки що незрозуміло, за яких саме умов виникає цей баг. Він не виглядає масовим, однак одразу кілька користувачів повідомили про однакову проблему. Спільною рисою всіх “червоних” фото є те, що їх зробили не на iPhone. Це може вказувати на помилку в обробці вбудованих колірних профілів, які iOS 26 інтерпретує некоректно.

Попри дивну поведінку застосунку, серйозних наслідків у цього збою немає. Дані не втрачаються, а самі знімки не пошкоджуються. Хоча шлях “Редагувати → Повернути” виглядає не надто очевидним, наразі це просте й надійне рішення проблеми. Однак він вимагає часу для ручного відкриття та редагування кожного знімка.

Наразі баг із червоним відтінком у “Фото” на iOS 26 радше дратує, ніж шкодить: він не псує файли й легко усувається вручну. Водночас ситуація ще раз показує, що Apple варто уважніше ставитися до сумісності зображень з інших платформ, адже обмін фото між Android та iPhone залишається повсякденною справою для мільйонів користувачів. Особливо після недавньої реалізації швидкого обміну файлами між Android та iPhone.

Джерело: 9to5mac