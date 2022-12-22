Джеймс Кемерон хоче перезапустити «Термінатор»: «Більше про штучний інтелект, ніж про поганих роботів, що збожеволіли»

Джеймс Кемерон – один із комерційно найуспішніших режисерів в історії. Ще до того, як «Аватар» став приголомшливим касовим успіхом, він зняв такі фільми, як «Термінатор» та «Титанік». Фільм «Аватар» 2009 року перетворився на п’ятисерійну франшизу, друга частина якої, «Аватар: Шлях води», наразі домінує у прокаті через тринадцять років. Як виявилося, є й ще одна франшиза, яку Кемерон не проти перезапустити: «Термінатор». Нещодавно в ефірі подкасту Smartless з Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом та Віллом Арнеттом режисер повідомив, що перезавантаження справді обговорюється.

Тринадцятирічний розрив між двома «Аватарами» пояснюється схильністю Кемерона до найбільш передових технологій та вдосконаленню історії. Обговорюючи свої фільми та висвітлення теми штучного інтелекту у кіноіндустрії, Кемерон підтвердив обговорення перезавантаження:

«Якби я зняв ще один фільм про Термінатора і, можливо, знову спробував би запустити цю франшизу (що обговорюється, але ще не вирішене), я б зробив це набагато більше про штучний інтелект, ніж про поганих роботів,що збожеволіли».

Хоча Кемерон не знімав основних частин франшизи з часів «Термінатор: Судний день», він був пов’язаний з такими сиквелами, як «Термінатор: Генезіс» та «Термінатор: Темні долі». Хоча нещодавно він пошкодував, що допомагав знімати останній “Термінатор для твого дідуся”.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Перший «Термінатор» вийшов 1984 року з Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон та Майклом Біном у ролях. Фільм лідирував за касовими зборами у США протягом двох тижнів та зібрав $78,3 млн, що й зумовило створення найбільш успішної та культової другої частини. 1991 року режисер продемонстрував «Термінатор: Судний день», більш відомий у нас як «Термінатор 2», котрий заробив уже $519 млн у всьому світі, та отримав три номінації на премію Оскар, з яких виграв дві.

Другий «Термінатор» вважається одним з найкращих фільмів, будь-коли знятих, і досі має популярність навіть серед людей, котрі народилися після його виходу на екрани. Проте з того часу магію картини так і не змогли відтворити – пізніші фільми тією чи іншою мірою вважалися провальними. Якщо обговорення перезавантаження Термінатора дійсно виявиться плідним і Кемерон повернеться до знімання, історія з акцентом на темі ШІ має шанс «зайти» сучасної аудиторії. З іншого боку, доля усіх наступних частин та відгалужень Термінатора додає скепсису.

Джерело: Collider