Новини Ігри 05.09.2025 comment views icon

Ветеран гейм-індустрії: GTA 6 — це перша "ААААА-гра"

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Ветеран гейм-індустрії: GTA 6 — це перша "ААААА-гра"
GTA 6 / Rockstar

Ми дійшли до точки, коли GTA 6 відкриває портал в пекло — майбутній хіт Rockstar назвали  першою грою класу “ААААА”.

Співзасновник Devolver Digital Найджел Лоурі розмовляв про масштабність майбутньої Grand Theft Auto. Коментуючи розмір гри та деталізацію, який нам обіцяють принаймні останній рік, він використовував саме таке порівняння.

“Ну дивись, є ігри рівня AAA, а є ще AAAA — і я б сказав, що Grand Theft Auto вже майже AAAAA. Вона просто більша за все інше: і за масштабом, і за впливом на культуру, і за тією увагою, яку привертає”, — каже Найджел Лоурі.

На щастя співзасновника Devolver Digital він не перший вигадав фестиваль літери “А”. Раніше Ubisoft називала Skull & Bones, через що гравці тоді жартували й робили меми. Навіть CD Projekt RED кепкувала, що їхня гра не планує відставати від ААААА рівня.

Видавець Devolver Digital думає, чи відкладати власні релізи, щоб уникнути конкуренції з GTA 6. Просто для ремарки: вони видавали такі ігри, як Hotline Miami, Cult of the Lamb, Death’s Door та інші, а попереду — Baby Steps. Це лише частина проєктів— у Devolver понад 130 ігор. Власне наразі Лоурі каже, що GTA 6 “засліплює” інші ігри, хоча пожартував, що ризикне випустити свій проєкт у той самий день релізу.

Наразі приклад Baby Steps показав, що Devolver все-таки переносить дати, якщо бачить ризики. Гру відклали через збіг із Silksong, і хоча рішення викликало питання, Лоурі пояснив, що не хотів ризикувати майбутнім команди, яка витратила п’ять років на проєкт. Не секрет, що GTA 6 вплинула на графіки релізів усієї індустрії, тож побоювання реальні. Дехто вже встиг змінити дати релізів, інші ще думають — і дуже бояться, що GTA 6 можуть затримати ще раз. А ось Хідео Кодзіма зрадів, бо його Death Stranding 2 навпаки має більше шансів на успіх цього року, як і Kingdom Come Deliverence 2 ближча до звання “Гри року”.

Аналітики прогнозують, що GTA 6 стане гігантом навіть на фоні попередниці. Очікується, що за перший рік вона продасть 40 мільйонів копій і принесе $3 млрд доходу, коли розробка коштувала від $1 млрд до $2 млрд. Лише на один океан, за чутками, витратили $300 млн. А в одному з трейлерів, створеному на 50% з геймплею, навіть у пляшках пива було видно бульбашки. Такий підхід серйозний виклик індустрії та великі ставки, адже GTA 5 розійшлася накладом понад 215 млн.

Джерело: IGN

Популярні новини

arrow left
arrow right
Hollow Knight: Silksong коштуватиме всього $20, але вийде пізніше
Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
В Game Pass з'явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ
У PS Store стартував великий літній розпродаж — Ghost of Tsushima, Silent Hill та інші зі знижками до 90%
В GOG вийшов мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — всередині 32 мапи з усіх частин серії
Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин
Ажіотаж навколо Witcher 4 зробив CD Projekt Red однією з найдорожчих компаній в Європі
Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
У Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 років
15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
Бос Baldur's Gate 3 написав дату релізу гри на пляшці у барі ще 5 років тому — але йому не повірили
Довгоочікуваний Sci-Fi горор у стилі Alien Isolation «ожив» після 13 років розробки
Переплутали з терористом: поліція затримала 16-річного фана Resident Evil, який створив "занадто" реалістичний косплей
Фаталіті! Трейлер «Мортал Комбат 2» побив рекорд з переглядів — понад 100 млн за добу
"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 45% позитивних відгуків
Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в ранньому доступі Steam
Розробник Oblivion Remastered, одного з найбільших хітів 2025 року, звільняє 300 працівників
Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"
Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
IO Interactive "прикрутила" голову Деніела Крейга на тіло Хітмена, щоб створити 007 First Light
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати