Ветеран гейм-індустрії: GTA 6 — це перша "ААААА-гра"

Ми дійшли до точки, коли GTA 6 відкриває портал в пекло — майбутній хіт Rockstar назвали першою грою класу “ААААА”.

Співзасновник Devolver Digital Найджел Лоурі розмовляв про масштабність майбутньої Grand Theft Auto. Коментуючи розмір гри та деталізацію, який нам обіцяють принаймні останній рік, він використовував саме таке порівняння.

“Ну дивись, є ігри рівня AAA, а є ще AAAA — і я б сказав, що Grand Theft Auto вже майже AAAAA. Вона просто більша за все інше: і за масштабом, і за впливом на культуру, і за тією увагою, яку привертає”, — каже Найджел Лоурі.

На щастя співзасновника Devolver Digital він не перший вигадав фестиваль літери “А”. Раніше Ubisoft називала Skull & Bones, через що гравці тоді жартували й робили меми. Навіть CD Projekt RED кепкувала, що їхня гра не планує відставати від ААААА рівня.

Видавець Devolver Digital думає, чи відкладати власні релізи, щоб уникнути конкуренції з GTA 6. Просто для ремарки: вони видавали такі ігри, як Hotline Miami, Cult of the Lamb, Death’s Door та інші, а попереду — Baby Steps. Це лише частина проєктів— у Devolver понад 130 ігор. Власне наразі Лоурі каже, що GTA 6 “засліплює” інші ігри, хоча пожартував, що ризикне випустити свій проєкт у той самий день релізу.

Наразі приклад Baby Steps показав, що Devolver все-таки переносить дати, якщо бачить ризики. Гру відклали через збіг із Silksong, і хоча рішення викликало питання, Лоурі пояснив, що не хотів ризикувати майбутнім команди, яка витратила п’ять років на проєкт. Не секрет, що GTA 6 вплинула на графіки релізів усієї індустрії, тож побоювання реальні. Дехто вже встиг змінити дати релізів, інші ще думають — і дуже бояться, що GTA 6 можуть затримати ще раз. А ось Хідео Кодзіма зрадів, бо його Death Stranding 2 навпаки має більше шансів на успіх цього року, як і Kingdom Come Deliverence 2 ближча до звання “Гри року”.

Аналітики прогнозують, що GTA 6 стане гігантом навіть на фоні попередниці. Очікується, що за перший рік вона продасть 40 мільйонів копій і принесе $3 млрд доходу, коли розробка коштувала від $1 млрд до $2 млрд. Лише на один океан, за чутками, витратили $300 млн. А в одному з трейлерів, створеному на 50% з геймплею, навіть у пляшках пива було видно бульбашки. Такий підхід серйозний виклик індустрії та великі ставки, адже GTA 5 розійшлася накладом понад 215 млн.

