«Балерина» Ани де Армас стартувала із найнижчим рейтингом у серії «Джон Вік» — 78% на Rotten Tomatoes і 62 на Metacritic

Lionsgate

Бойовик «Балерина» з Аною де Армас в головній ролі отримав перші оцінки від профільних видань — не катастрофічні, але найнижчі для всесвіту «Джон Вік».

Події «Балерини» розгортаються між третім та четвертим фільмом серії й оповідають про колишню танцівницю, а нині професійну вбивцю Єву Маккаро (де Армас), яка прагне помститися людям, що знищили її сім’ю. Персонажка вже з’являлась у франшизі «Джон Вік» у виконанні Юніті Фелан, тоді як де Армас запропонує новий погляд на Маккаро. У фільмі також з’являються сам Кіану Рівз, Норман Рідус, Єн Макшейн, Анжеліка Г’юстон, Габріель Бірн, Каталіна Сандіно Морено і покійний Ленс Реддік.

Наразі у «Балерини» 62/100 на Metacritic та 78% «свіжості» на Rotten Tomatoes.

В останньому випадку рейтинг є найнижчим серед усіх фільмів про Джона Віка, але дещо кращий за оцінки серіалу «Континенталь» (63% на Rotten Tomatoes).

Якщо підсумувати рецензії, то вердикт такий: перша частину фільму обтяжена клішованим сюжетом про помсту, тоді як друга перетворюється на напіврозважальне і майже мультяшне бойове видовище (хоча, слід зазначити, що хореографію сутичок в основному вихваляють). Серед найяскравіших моментів — жорстока перестрілка під час маскараду в стилі садо-мазо, вогняна дуель в засніженому альпійському селі й бійка в монастирі, що палає.

«Балерина», за чутками, пережила серйозні перезйомки, оскільки Lionsgate нібито була незадоволена роботою режисера Лена Вайзмана. До роботи залучили керівника оригінальних фільмів Чада Стахелськи, що своєю чергою вплинуло на часові межі розробки його рімейка «Горця» з Генрі Кавіллом (власне тепер проєкт перейшов у руки Amazon). Актор Єн Макшейн, який грає в «Балерині», випадково в інтерв’ю підтвердив додаткові зйомки з натяком, що фільм вийшов «не надто хорошим», тоді як в студії очікувано заперечили всі чутки.

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Інший цікавий момент полягає в тому, що до релізу Lionsgate запровадила для медіа таке собі «ембарго на негатив», дозволивши публікацію «відгуків з ентузіазмом» та без спойлерів з 22 травня і заборонивши «критичні огляди» (читай реальні) до 4 червня. Що ж, тепер ми їх побачили.

«Балерина» транслюється в українських кінотеатрах відучора.

Нагадаємо, що у квітні Lionsgate офіційно оголосила про розробку «Джон Вік 5», який покаже «абсолютно нову історію», не пов’язану з Високим столом. Кіану Рівз повернеться до ролі, попри свою, здавалось би, смерть в попередньому фільмі. Також студія анонсувала розробку мультфільму-приквелу з озвучкою Рівза, живий» спіноф про сліпого вбивцю Кейна і серіальний спіноф «John Wick: Under the High Table».