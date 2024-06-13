Джордж Мартін каже, що «Гра престолів» все ж отримає скасований приквел «10 000 кораблів»

Джордж Мартін каже, що пілотна серія «10 000 кораблів», раніше скасованого приквела серіалу «Гра престолів», знов у роботі. У власному блозі Мартін привітав письменницю Ебоні Бут з отриманням Пулітцерівської премії та підтвердив пілот за її сценарієм.

«Вона надзвичайно талановита молода драматургиня, і з нею приємно працювати; коли вона не писала та не продюсувала свої п’єси на Бродвеї, вона була зайнята зі мною та HBO, працюючи над новим пілотним проєктом для «Десять тисяч кораблів», додаткової програми «Гри престолів» про Німерію та Ройнарів. Ми всі дуже раді цьому… хоча ми все ще намагаємося зрозуміти, як ми збираємося заплатити за десять тисяч кораблів, триста драконів і цих гігантських черепах», — пише Мартін.

«10 000 кораблів» — це спін-офф, дія якого відбувається за тисячоліття до подій «Гри престолів». У ньому розповідається про принцесу Німерію, засновницю дому Мартеллів та королівства Дорн. Над серіалом працювали ще у 2021 році, перш ніж HBO повністю згорнув проєкт. У нещодавньому інтерв’ю Inverse автор «10 000 кораблів» Браян Хелгеланд порівнював серіал із фільмами про Синдбада, «Одіссеєю» та біблійною історією про Мойсея.

«Це вийшло чудово, але я думаю, що вони вважали, що період мого шоу був надто далеким від основ оригіналу. Ось чому його ще не підібрали, але ніщо ніколи не померає», — казав Хельгеланд про скасування пілотного випуску.

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Джерело: IGN