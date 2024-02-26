€700 тисяч на 68 провайдерів — Уряд Німеччини виділив гранти для відновлення зв’язку на деокупованих територіях України

50 компаній з загального числа переможців використовують xPON — технологію, яка є найбільш стійкою до відключень електрики та пропонує швидкість до 1 Гбіт/c.

Уряд Німеччини в межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі») виділив кошти для відновлення зв’язку на звільнених українських територіях. Суму, яка загалом сягає €700 тисяч, розподілять між 68 провайдерами.

Найбільше проєктів реалізують на:

Київщині — 16

Сумщині — 13

Харківщині — 11

Херсонщині — 6

За ці кошти оператори відновлюватимуть зруйновані мережі, закуплять генератори та акумулятори, а ще забезпечать покриттям віддалені населені пункти та підвищать стійкість мереж, щоб українці залишалися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

За час повномасштабного вторгнення в Україні було зруйновано чи пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж та понад 3000 базових станцій мобільних операторів. Станом на червень 2023 року мобільні оператори відновили роботу понад 1700 базових станцій і повернули зв’язок у 500 населених пунктів Київщини, Харківщини, Миколаївщини, Донеччини та Херсонщини.

У Мінцифри раніше зазначили, що для відновлення усієї телеком-інфраструктури до довоєнного стану знадобиться близько $2,2 млрд.

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