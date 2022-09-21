EA розробляє однокористувацьку гру Iron Man («Залізна людина»)

Компанія Electronic Arts об’єднала зусилля з Marvel з метою створення нової однокористувацької гри Iron Man («Залізна людина»).

Electronic Arts описує нову гру Iron Man як «абсолютно нову однокористувацьку пригодницьку відеогру від третьої особи» про Залізну людину. У ній буде «оригінальна розповідь, що включає багату історію Залізної людини, наповнену складностями, харизмою і творчим генієм Тоні Старка, вона дозволить гравцям відчути, що означає по-справжньому грати за Залізну людину».

Гра Iron Man розробляється студією Motive Studio, яка також працює над рімейком Dead Space. Команду розробників очолює Олів’є Пру, який минулого року працював над грою Guardians of the Galaxy, що отримала добрі відгуки.

Нині проєкт перебуває у стадії підготовки. Поки немає відомостей про те, коли гравці зможуть випробувати себе як Залізну людину.

Курс Full Stack розробка Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: The Verge