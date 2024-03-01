«Екологічні» чохли FineWoven від Apple настільки погані, що Amazon додав позначку «товар, який часто повертають»

Чохли FineWoven від Apple для iPhone 15 вже отримали кілька хвиль критики від користувачів, проте цього разу їхню низьку якість відмітили й в одного з найбільших ритейлерів світу. Виявляється, вони настільки погані, що Amazon довелося додати до сторінок FineWoven попереджувальну лейбу — «товар, що часто повертають».

Попереджувальна етикетка з’являється в списках товарів для всіх чохлів FineWoven від Apple для iPhone 15, передає 9to5mac. Варіанти аксесуарів для Apple Watch та гаманці FineWoven MagSafe Wallets поки такого попередження не мають.

Повний текст попередження:

Товар, який часто повертають Ознайомтеся з деталями товару та відгуками покупців, щоб дізнатися більше про цей товар.

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