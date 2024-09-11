Економія для геймерів: Sony продаватиме відновлені PS5 і геймпади Dual Sense

Sony незабаром запустить продаж відновлених консолей PlayStation 5 за зниженою ціною через свій офіційний магазин PlayStation Direct.

Відновлені (refurbished) консолі — це пристрої, які повернули Sony з різних причин. Серед них можуть бути як несправні екземпляри, так і ті, які покупці просто розпакували, передумали й повернули для відшкодування коштів. Такі консолі вже не можна продавати як нові.

Ціна на відновлену PlayStation 5 із дисководом становитиме $399,99. Це на $100 дешевше за нову консоль, яка коштує $499,99 відповідно в тому ж магазині. Вартість відновлених геймпадів Dual Sense становитиме $60–65 залежно від кольору.

Sony запевняє, що кожну відновлену PlayStation 5 ретельно очищують, тестують і готують для нового власника. Компанія гарантує 100% якість PlayStation.«Ви отримаєте продукт, який працює як новий, з оригінальними запчастинами PlayStation. Його ретельно очистили, перевірили та протестували», — йдеться в заяві Sony.

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Комплект постачання відновленої консолі охоплює всі необхідні аксесуари, кабелі та інструкції. Товар упаковують у спеціальну коробку з позначкою «Сертифікований відновлений». Sony надає 12-місячну гарантію на кожну таку консоль, хоча й попереджає про можливі незначні косметичні недоліки.

Ця новина з’явилася невдовзі після анонсу Sony про випуск PlayStation 5 Pro. Нова модель консолі надійде в продаж 7 листопада за ціною $699. Так, компанія пропонує варіанти для різних категорій покупців — від тих, хто шукає найкращу продуктивність, до тих, хто хоче заощадити.

Джерело: videogameschronicle