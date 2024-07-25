Ексінженер Google запустив пошуковик WebXray — він покаже, які сайти вас відстежують

Новий інструмент має на меті підвищити прозорість онлайн-стеження та допомогти людям краще захищати свою приватність в інтернеті.

WebXray — це пошукова система, яка допоможе побачити, як саме вебсайти відстежують вас. Звичайний користувач може ввести текстовий рядок, наприклад, «рак» або «вагітність», а потім подивитись, які вебсайти відстежують цей конкретний пошук, за допомогою яких файлів cookie і для чого вони призначені.

Файли cookie — це невеликі фрагменти даних, які вебсайти зберігають на вашому пристрої під час відвідування. Вони допомагають сайтам запам’ятовувати ваші налаштування, уподобання та дії. Наприклад, завдяки cookie ви можете залишатися авторизованими на сайті або бачити релевантну рекламу. Однак cookie також можуть використовуватися для відстеження вашої активності в інтернеті, що викликає занепокоєння щодо приватності.

Творцем WebXray є Тім Ліберт (Tim Libert), колишній інженер Google, який серйозно занепокоєний питаннями приватності в інтернеті. Ідея створення такого інструменту виникла в нього ще під час навчання в аспірантурі, коли він досліджував файли cookie та рекламні технології.

«Мабуть, найважче пояснити, наскільки це масштабно — обсяг даних, кількість стеження, деталі життя мільярдів людей, що проходять через лабіринт віддалених серверів. Це все дуже схоже на наукову фантастику, і не в хорошому сенсі!» — зазначив Ліберт у своєму коментарі.

WebXray має на меті спростити виявлення компаній, які займаються стеженням, щоби прокурори та інші зацікавлені сторони могли краще орієнтуватися в ситуації. Ліберт вважає, що вже є закони, які захищають приватність в інтернеті, але регуляторні органи не мають достатніх ресурсів для їхнього ефективного застосування.

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«Я думаю, що бізнес-практики, які категорично відкидаються переважною більшістю користувачів інтернету, не можуть тривати вічно», — каже Ліберт.

Він сподівається, що WebXray прискорить процес змін у галузі та сприятиме більшій прозорості щодо онлайн-стеження.

Бізнес-модель WebXray передбачає безплатний доступ до 25 щоденних пошуків і базового аналізу файлів cookie. Платні користувачі отримують більш детальний аналіз порушень приватності, що може бути корисним для юридичних фірм або технологічних компаній, які прагнуть дотримуватися законодавства.

Нещодавно ми писали, про мешканку Сан-Франциско, яка подала до суду на Microsoft і двох великих продавців секс-іграшок у США, звинувачуючи їх у незаконному відстеженні користувачів на сайтах без їхньої згоди.

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Джерело: Gizmodo