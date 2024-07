Штучний інтелект Google Gemini нишпорив у файлі користувача без дозволу

Штучний інтелект у вигляді програм-помічників на комп’ютерах та смартфонах викликає природне занепокоєння щодо безпеки. Схоже, Google Gemini читає користувацькі файли, навіть якщо це заборонити.

Один з користувачів помітив, що Gemini висловив свою думку щодо документа, який він щойно відкрив, попри те, що користувач ніколи не просив його про це. Кевін Бенкстон стверджує, що після відкриття податкової декларації у форматі PDF у Google Docs раптово з’явився Gemini та резюмував його податкову декларацію. Кевін стверджує, що він не викликав Gemini після відкриття PDF-файлу, і особисто не надавав йому жодної інформації.

Just pulled up my tax return in @Google Docs–and unbidden, Gemini summarized it. So…Gemini is automatically ingesting even the private docs I open in Google Docs? WTF, guys. I didn’t ask for this. Now I have to go find new settings I was never told about to turn this crap off.

— Kevin Bankston (@KevinBankston) July 10, 2024