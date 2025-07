Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав

В одній з енергомережевих компаній відбулося дослідження по взаємодії співробітників із запропонованим помічником на базі штучного інтелекту.

Спостерігаючи за командою працівників кол-центру в Китаї, дослідники прийшли до висновку, що штучний інтелект створює більше проблем, ніж допомагає вирішувати. Для перевірки взяли транскрипції розмов, заповнення форм та розпізнавання емоцій. Замість користі, працівники отримали різноманітні незручності, тиск та розчарування. Дослідження мало на меті зрозуміти, як люди взаємодіють із неадаптованим ШІ, коли той працює коректно.

Однією з найбажаніших функцій для співробітників була транскрипція розмов у реальному часі. Бо коли дзвінків багато і вони хаотичні за змістом, легко втратити зміст. ШІ мав допомогти швидко прокрутити запис назад, знайти, наприклад, потрібну адресу, номер лічильника, або ж виявити іншу пропущену інформацію.

І з даним типом задач ШІ упорався непогано. За словами працівників, він допоміг швидко запам’ятовувати довгі номери клієнтів, а іноді навіть буквально рятував ситуацію, коли обладнання операторів виходило з ладу. На цьому напрямку траплялися негаразди — часто штучний помічник плутав роздратованість із гучністю голосу, не розпізнаючи таким чином емоцію клієнта.

Geoffrey Hinton says AI agents may need emotions to be effective in human roles

For example, In a call center, if someone wants to chat all day — the AI agent acts bored or irritated to end the call

“if it behaves like it’s annoyed, i’d say it has an emotion” pic.twitter.com/O54tPtRm8c

— Haider. (@slow_developer) June 16, 2025