Новини Кіно 04.10.2024 о 10:49 comment views icon

Екстремальна сцена слешера «Той, що жахає 3» змусила глядачів вибігти з зали, щоб проблюватись

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Екстремальна сцена слешера «Той, що жахає 3» змусила глядачів вибігти з зали, щоб проблюватись

Обіцянку режисера Дем’єна Леоне зробити слешер «Той, що жахає 3» / Terrifier 3 жорстокішим за попередні можна вважати виконаною, оскільки деякі глядачі не витримали насильницьких сцен — і втікали з кінотеатру на перших кадрах.

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За даними LadBible, під час прем’єри «Той, що жахає 3» у Великій Британії кінозал залишили загалом 11 людей — причому 9 зробили це ще на початковій сцені, а деякі навіть блювали.

Цікаво, що в Голлівуді відмовлялися фінансувати стрічку саме через надзвичайну жорстокість, тоді як сам режисер раніше заявляв, що дуже розчарується, якщо вона не викличе блювоти.

«Я гарантую вам, що перші п’ять хвилин цього фільму будуть дуже суперечливими. Але це навіть не сцена вбивства. Я розумів, що мені потрібно просто зняти цей фільм самому, тому що він занадто божевільний. Якщо ви думали, що терор Арта в другій частині був екстремальним, ви ще нічого не бачили», — заявляв Леоне.

Франшиза «Той, що жахає» відома своїми кровопролитними сценами й моторошними клоунами-вбивцями. Другий фільм так само змусив людей лишати глядацькі місця та в деяких випадках непритомніти, тоді як третій анонсували як «найжахливіший» з серії.

Дія «Той, що жахає 3» відбувається під час Різдва, коли клоун Арт (Девід Торнтон) тероризує округ Майлз, доки мешканці засинають після свята. У минулому фільмі події відбувались на Гелловін, тоді як цього разу моторошний персонаж приміряв на себе кривавий костюм Санти.

Наразі «Той, що жахає 3» має пристойні 88% на Rotten Tomatoes, тоді як у широкий прокат фільм надійде 11 жовтня.

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