Фільм жахів «Салимове лігво» дебютував із 53% на Rotten Tomatoes: «Найобтяжливіша екранізація Стівена Кінга»

Стрічка «Салимове лігво», яка адаптує однойменний вампірський роман Стівена Кінга, відсьогодні транслюється на стримінгу Max — однак відгуки критиків натякають, що це, ймовірно, не те, що варто подивитись.

Наразі у фільму «Салимове лігво» 53% «свіжості» на Rotten Tomatoes (поки є оцінки лише від критиків, однак після сьогоднішнього дебюту на Max очікуємо й навали глядацьких рецензій).

Для порівняння: критики RT дали адаптації 1979 року 89% рейтингу «свіжості» на основі 17 рецензій, тоді як версія 2004 року отримала 68% на основі 25 рецензій.

Профільні сайти називають екранізацію доволі посередньою та закороткою, тоді як персонажів критикують за «відсутність глибини».

Джон Андерсон, Wall Street Journal: «”Салимове лігво” у новому втіленні намагається бути смішним та страшним в недоречні моменти».

Бенджамін Лі, Guardian: «Уміло створений, але надзвичайно посередній римейк, який жодного разу не знаходить способу пояснити, чому роман потребував третьої адаптації».

Аарон Нойвірт, We Live Entertainment: «Через деякий час перегляду я зрозумів, чому фільм дебютує на стримінгу. Він не жахливий, але залишає бажати кращого».

Том Йоргенсен, IGN: «Одна з найбільш обтяжливих екранізацій Стівена Кінга за останній час».

Ерік Голдман: «Є причина, через яку попередні версії “Салимова лігва” були мінісеріалами на дві ночі. Майже всім персонажам не вистачає тієї глибини, яку вони мають у книзі, і вона недостатньо ефективна для фільму жахів».

Водночас деякі рецензенти відзначають, що фільм непоганий для разового перегляду у компанії друзів, які не знайомі з книжковою творчістю Кінга (тоді як вірним фанам навряд адаптація зайде).

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«Салимове лігво» базується на легендарному вампірському романі Стівена Кінга 1975 року і оповідає про письменника Бена Мієрса (Льюїс Пуллман), що повертається до рідного міста в пошуках натхнення для своєї нової книги, однак виявляє, що містом заволодів кровожерливий вампір.

Зрежисував фільм Гарі Доберман («Анабель 3»), а серед решти акторського складу з’являються Алфрі Вудард (доктор Коді), Макензі Лі (Сюзан Нортон), Білл Кемп (Метью Берк), Спенсер Тріт Кларк (Майк Раєрсон), Пілу Асбек (Стрейкер) та Джон Бенджамін Гікі (отець Каллаган).