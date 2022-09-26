Електрична версія Mercedes G-Class з’явиться у 2024 році

Генеральний директор компанії Mercedes-Benz Ола Келленіус повідомив представникам ЗМІ, що електричний автомобіль G-Class надійде у продаж до кінця 2024 року – через 5 років після початкового анонсу.

Компанія анонсувала електричну версію свого позашляховика ще у 2019 році. Минулого року компанія продемонструвала концепт електричного Mercedes EQG. Але тоді вона обмежилася лише демонстрацією дизайну та не поділилася його характеристиками. Минулої осені Келленіус протестував прототип електромобіля на випробувальному полігоні Mercedes у Граці, Австрія. Саме там компанія зазвичай оцінює версію G-Class із двигуном внутрішнього згоряння.

З того, що було відомо раніше, електричний Mercedes-Benz G-Class отримає чотири електродвигуни з роздільним керуванням, які забезпечать спортивну керованість на швидкісних трасах і максимальну прохідність на пересіченій місцевості. В останньому випадку мова йде не тільки про повний привод, а й про посилену підвіску і навіть коробку з пониженим рядом передач, що підключається. У серійній версії використовуватиметься традиційна для Mercedes G-Class рама сходового типу, в яку буде інтегрований батарейний блок.

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Додамо, до 2030 року Mercedes планує створити лінійку повністю електричних автомобілів.

Джерело: Engadget