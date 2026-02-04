Tesla випустила "нову" Model Y AWD: дешевша за Premium та з меншим запасом ходу

Tesla Model Y AWD

Tesla намагається боротися з падінням продажів своїх електромобілів та виводить на ринок “нові” моделі. Після випуску Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин цього разу виробник запропонував дешевшу повнопривідну версію Model Y AWD із меншим запасом ходу.





Наразі Tesla продає сім версій Model Y у світі, що може трохи заплутати. Нова Model Y AWD з меншою автономністю виходить на ринок США. І водночас компанія фактично відмовилася від терміну Standard, який з’явився минулого року для спрощених версій. Тепер базові моделі просто йдуть без позначки, а колишні “звичайні” Model Y отримав назву Premium.

“Нова” Model Y AWD фактично отримала другий електромотор від повнопривідної версії, але залишилася з тією ж батареєю, що й у базової моделі RWD. Через це електромобіль має найменший запас ходу серед усіх Model Y у США та став єдиним автомобілем Tesla з показником нижче 480 км. Компанія продовжує пропонувати одну й ту саму модель в іншій обгортці, в той час як китайські конкуренти випускають нові авто щороку.

Ціна Tesla Model Y AWD становить $41990. За доплату лише $2000 порівняно з RWD покупець отримує два мотори, повний привід і значно кращу динаміку (розгін 0-96 км/год за 4,6 секунди проти 6,8 секунди у Model Y RWD), без переходу на дорожчі “преміальні” опції. Водночас різниця в ціні між Premium AWD і новим AWD становить $7000, що й робить появу цієї версії логічною. Продажі стандартного RWD йшли слабко, тож Tesla розширила базову лінійку.





Втім, покупцям доведеться змиритися з відсутністю низки опцій: вентильованих і електроприводних шкіряних сидінь, світлової панелі, панорамного скляного даху, HEPA-фільтра, матричних LED-фар, акустичного скла та покращеної аудіосистеми. Також доступна менша кількість кольорів кузова. Водночас різниця в запасі ходу порівняно з дорожчими версіями становить лише близько 48 км, що для багатьох може не стати критичним.

Отже, наразі у США доступні п’ять комплектацій Model Y у ціновому діапазоні від $39990 до $57490. Чималенький вибір після відмови від подальшого випуску Model S і Model X.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ціни та запас ходу Model Y 2026 року в США:

Model Y RWD — $39 990 (517 км)

Model Y AWD — $41 990 (473 км)

Model Y Premium RWD — $44 990 (575 км)

Model Y Premium AWD — $48 990 (526 км)

Model Y Performance — $57 490 (492 км)

Джерело: electrek, notebookcheck