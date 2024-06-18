Електричний Mercedes-Benz EQS 2024 року отримав більшу батарею на 118 кВт-год та збільшений запас ходу

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Mercedes-Benz оновила свій електричний позашляховик EQS модельного ряду 2024 року, оснастивши його батареєю більшої місткості, що також дозволило збільшити запас ходу від одного заряду акумулятора.

Версія Mercedes-Benz EQS 2023 року мала акумуляторний блок місткістю 108,4 кВт-год. Оновлена модель отримала акумулятор місткістю 118 кВт-год. Тепер задньопривідна версія EQS 450+ демонструє запас ходу за оцінкою EPA у 546 км. Для повнопривідних версій 450 4Matic та 580 4Matic заявлено запас ходу 531 км. Розкішна версія Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic здатна проїхати 517 км. Що цікаво, модель 450+ отримала менший приріст запасу ходу через перехід з 20-дюймових колес на 21-дюймові.

Водночас варто зазначити, що споживання енергії дещо зросло в усіх версіях. Позашляховик Mercedes-Benz EQS 450+ має ефективність 4,18 км/кВт-год, а повнопривідні моделі — 4,02 км/кВт-год. Для версії Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic цей показник становить 3,86 км/кВт-год.

Початкова рекомендована роздрібна ціна Mercedes-Benz EQS 2024 року залишилась незмінною і становить $104400 для базової версії та $107400 для повнопривідної версії. Версія EQS 580 4Matic здорожчала на $1400 і тепер становить $127350. Наразі відсутні відомості про ціну оновленої версії Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic, оскільки на сайті фігурує конфігурація з попередньою батареєю і цінною $179900.

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Джерело: arenaev

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