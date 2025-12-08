Елла Пернелл з серіалу "Фолаут" відповіла, чи можливий роман між Люсі та Гулем

Серіал "Фолаут" / Amazon

Акторка, яка зіграла Люсі у серіалі “Фолаут”, розповіла, чи буде романтична лінія між нею та Гулем. Фанати будували цілі теорії після того, як герої вирушили разом до Нью-Вегаса після фіналу першого сезону.

Елла Пернелл в інтерв’ю Geek Culture поділилася, що досить часто чує таке запитання. І здивувалася, що таке питання взагалі не чують Волтон Гоггінс (Гуль) та Аарон Мотен (Максимус).

“Ось що я б сказала. Вам потрібна терапія. Ви не можете його виправити. Ви не можете його врятувати. Відпустіть його. Відпустіть, любі”, — каже Пернелл.

Акторка не заперечує, що Люсі та Гуль зблизяться, але не в романтичному сенсі. Не варто чекати, що між ними з’явиться “щось таке” в серіалі “Фолаут”.

“Те, що є між Гулем і Люсі, справді дуже гарне. Вони обоє шукають тих, кого люблять. На цьому й зупинимось”, — додає вона.

Тож фан-теорії про “кохання в ядерній пустці” акторка однозначно закрила. Як відомо, другий сезон стартує з фіналу першого: після того, як Люсі дізналася правду про батька і вирушила разом із Гулем. У трейлерах глядачам показували атаку радраканів, нові кадри з когтем Смерті та локації в Нью-Вегасі. А самі події серіалу розгортаються через кілька років після Fallout: New Vegas, поділився Аарон Мотен.

“Ми з Женевою [Робертсон‑Дворет, шоуранеркою] часто говоримо про те, як історія у пустці пишеться тими, хто її пише. І різні точки зору дають різне бачення того, хто переміг, а хто програв. Це справді дуже гарна ідея”, — каже актор, який зіграв Максімуса.

Разом з тим акторський склад показав новий фрагмент другого сезону “Фолауту” на заході CCXP у Сан-Паулу, Бразилія. На сцені були Елла Пернелл, Аарон Мотен, Волтон Гоггінс і Джастін Теру, який у нових епізодах зіграє Містера Хауса. У ролику засвітилися поселення Новак та гігантська статуя динозавра. Разом з тим, за словами Гоггінса, другий сезон більше досліджуватиме минуле Гуля, тобто Купера Говарда.

А тепер розповімо трохи про третій сезон. У розмові з IGN творець серіалу Джонатан Нолан сказав, що команда сподівається розпочати зйомки наступного літа. Тобто це не остаточна дата, але команда на неї орієнтується. Третій сезон вже має “зелене світло”, тож якщо графік збережуть, на екранах він може з’явитися приблизно у 2027-му. А ще раніше шоуранери натякали, що “Фолаут” має шанс отримати аж п’ять сезонів.

“Фолаут” стартував у 2024 році, став хітом і встиг зібрати номінації на “Еммі” (хоча без перемоги). А вже скоро нас чекає новий сезон з Нью-Вегасом, який вийде 17 грудня і щотижня показуватиме по епізоду. Разом повернуться Люсі (Елла Пернелл), Гуль (Волтон Гоггінс), Максимус (Аарон Мотен), Містер Хаус (Джастін Теру) і пес‑супутник Догміт. До них приєднається персонаж, якого називають “божевільним генієм” (Маколей Калкін), роль якого намагалася розгадати за формою вух.

Джерело: Insider Gaming / Games Radar