Шоуранер серіалу Fallout Грем Вагнер каже про п’ять сезонів і якнайшвидший вихід другого

Успіх серіалу Fallout від Amazon Prime значно підвищив продажі ігор серії та дозволив йому легко вийти на другий сезон. Популярність Fallout «надзвичайно здивувала» шоуранера Грема Вагнера, як він пояснив The Hollywood Reporter. Вагнер також сказав, що творці мали розмову про створення п’яти сезонів серіалу, що зараз здається дуже ймовірним.

«Популярність шоу надзвичайно здивувала. Ми не зробили це шоу для всіх. Ми зробили це для себе, і це було важливою частиною підходу. Але ніколи не знаєш, як це буде. Ми говорили про мільярд сезонів як жартівливий спосіб уникнути питання, тому що ми не контролюємо це. Тож ми сподіваємося закінчувати кожен сезон у напівзадовільній та напіввідкритій формі. Подивіться, ми говорили про три сезони, а ми говорили про п’ять сезонів. Враховуючи успіх шоу, п’ять раптом почуваються трохи привабливішими. Але індустрія — це темпераментна річ, і нам доводиться входити до кожного сезону з думкою: «Це наш останній».

Але коли вийде другий сезон телешоу Fallout? Грем Вагнер сказав, що все відбувається якомога швидше, і багато речей, таких як декорації, активи та візуальні ефекти, готові з першого сезону.

«В інтернету є цікава звичка робити необов’язкові заяви обов’язковими, тому я не наважусь називати дату, яка буде вирвана з контексту та розміщена на Reddit протягом року або близько того. Але ми рухаємося так швидко, як тільки можемо, і ми вже виконали багато важкої роботи з 1 сезону. У нас є ассети, візуальні ефекти, які вже зроблені. Ми починаємо цей сезон. Ми збираємося крутити педалі, щоб випустити другий сезон якомога швидше».

Як зауважує Wccftech, другий сезон Fallout може з’явитися до кінця 2025 року, а його дія може відбуватися у Нью-Вегасі.