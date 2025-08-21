Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух

Кадри другого сезону "Фолаут"

Другий сезон “Фолаут” продовжить історію Гуля, Люсі та її батька Хенка, й разом з тим представить нових цікавих персонажів: лиходія містера Хауса і таємничого “божевільного генія” Маколея Калкіна.

Попри те, що Prime Video не розкрив до кінця роль зірки “Один дома”, фани пов’язують його з однією із найвідоміших фракцій франшизи. В одному з кадрів трейлера нам показують персонажа в броні Легіону Цезаря зі спини і, зі слів “детективів” Reddit, він має таку саму характерну форму вух як у Калкіна. До того ж він носить корону, тож можна припустити, що цей “божевільний геній” буде лідером войовничої армії работорговців.

Тож Цезар чи Ланій? Залежно від того, ким виявиться персонаж Калкіна, серіал може дати відповідь на одне з найбільших сюжетних розгалужень гри. У Fallout: New Vegas Цезар показаний, як харизматичний і безжальний, й разом з тим невиліковно хворий персонаж. Він має пухлину в мозку і гравець у ролі Кур’єра мав право вирішити: прооперувати його або ж дати померти.

Якщо Калкін грає Цезаря, то серіал однозначно вирішує, чи вижив один із найвідоміших тиранів Пустки. Однак є й інший шлях: в трейлері обладунки Легіону мають масивні наплічники, які нагадують ті, що носив Легат Ланій — жорстокий заступник Цезаря, який у хронології гри займає місце лідера після його смерті.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

В будь-якому разі наслідки для ширшого канону будуть величезними. Перший сезон розхвалили за те, що він переплітає ігровий лор з оригінальним сюжетом, не нав’язуючи глядачам одну “істинну” гілку. Водночас розширена роль Хауса вже змінила цей баланс, прибравши можливість того, що Кур’єр вбиває його у New Vegas.

Другий сезон серіалу “Фолаут” стартує на Prime Video 17 грудня. Нові епізоди виходитимуть щотижня, до 4 лютого включно.

“Фолаут” — це екранізація серії хітових ігор Bethesda, дія якої розгортається за 200 років після апокаліпсису. Сюжет, попри те, що є частиною канону ігрової серії, розповідає самостійну історію, побудовану навколо жительки Сховища 33 Люсі (Елла Пернелл), її батька Хенка (Кайл Маклаклен) та гуля-найманця Купера Говарда (Волтон Гоггінс). Перший сезон “Фолауту” за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів, що є другим результатом в історії Prime Video після серіалу “Володар перснів”, та отримав високі оцінки в рецензіях, по 93% від критиків та глядачів на Rotten Tomatoes. Шоуранерами виступили Джонатан Нолан, Ліза Джой та Грем Вагнер, який раніше натякав, що серіал отримає аж п’ять сезонів.

Джерело: Collider