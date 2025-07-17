Новини Ігри 17.07.2025 comment views icon

Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
Постер Sid Meier’s Civilization 6

17 липня Epic Games Store оновила щотижневу роздачу — цього разу дарують не чергову інді-гру. Користувачі можуть вихопити Sid Meier’s Civilization 6: Platinum Edition.

Безплатно можна забрати не тільки саму гру, а й усі DLC та два великі розширення. У комплект входить усе: нові цивілізації, лідери, механіки, стихійні лиха, зміни клімату, оновлена дипломатія та інші фішки.

Що саме входить в Sid Meier’s Civilization 6: Platinum Edition

  • Базова гра Sid Meier’s Civilization 6
  • DLC «Vikings Scenario Pack»
  • DLC «Poland Civilization & Scenario Pack»
  • DLC «Australia Civilization & Scenario Pack»
  • DLC «Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack»
  • DLC «Nubia Civilization & Scenario Pack»
  • DLC «Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack»
  • Розширення Rise and Fall
  • Розширення Gathering Storm
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Sid Meier’s Civilization 6 відома як одна з частин серії покрокових стратегій, де гравець розвиває світ від кам’яної доби до сучасності. Його задача — виграти одним із доступних способів: через армію, культуру, науку чи дипломатію. Але дуже часто все завершується абсурдом: наприклад, Ганді влаштує ядерну війну. Саме за такий величезний простір для власних рішень гравці полюбили «циву».

Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
Махатму Ганді, який очолює Індію в Sid Meier’s Civilization 6 / 2K Games

Відгуки щодо шостої частини суперечливі. У Steam користувачі оцінили гру на 85%, але нещодавні відгуки гірші — лише 65% позитивних. Також на Metacritic критики виставили 88 зі 100 балів, а користувачі оцінили десь 7,2 із 10. Хтось хвалить гру за глибину й купу можливостей, а комусь здається, що базова версія надто проста і варта уваги лише разом з усіма доповненнями. У будь-якому випадку наразі роздають саме версію з DLC + розширеннями.

Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition можна забрати безплатно в Epic Games Store до 24 липня, до 18:00 за Києвом.

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