Ера нових авто за $20 000 у США офіційно завершилась

Nissan Versa 2025 року був останнім новим автомобілем, ціна якого була нижчою за $20 000 / Nissan

У 2026 році в США не залишилося жодної нової масової моделі автомобіля дешевше ніж $20 000. За даними Kelley Blue Book, це перший рік, коли ринок повністю втратив цей ціновий сегмент.


Ще кілька років тому бюджетні моделі поступово зникали. Kia Rio зняли з виробництва у 2023 році. Mitsubishi Mirage припинили випускати у 2024-му. Останнім “форпостом” залишався Nissan Versa, який стартував із $17 390. Але в грудні Nissan оголосив про завершення виробництва цієї моделі для американського ринку.

Водночас середні ціни залишаються високими. У січні середній покупець нового авто заплатив $49 191. Це на 2,2% менше за грудневий рекорд $50 326, однак показник усе ще близький до історичних максимумів.

Причини подорожчання накопичувалися протягом десятиліття: збої ланцюгів постачання під час пандемії, зростання вартості матеріалів і праці, а також мита. Проте ключовий фактор — зміна пріоритетів автовиробників. Компанії роблять ставку на більш прибуткові моделі, які купують клієнти з вищими доходами. Бюджетні компакт-кари більше не в центрі уваги.


Найпопулярнішим сегментом у США стали компактні кросовери. У січні їх середня ціна становила $36 414. Виконавчий аналітик Cox Automotive Ерін Кітінг зазначила:

“Споживачі все ще знаходять безліч варіантів нижче середнього рівня по галузі, особливо в основних сегментах, таких як бестселери компактних кросоверів. Але зникнення справжніх автомобілів початкового рівня продовжує піднімати планку вище. Водночас, високі продажі повнорозмірних пікапів та великих розкішних позашляховиків продовжують підвищувати середні показники, доводячи, що попит на дорогі моделі залишається неймовірно стійким”.

Покупець нового авто також змінюється. За даними Cox Automotive, сім’ї з доходом $150 000 і більше тепер забезпечують 43% покупок нових авто. У 2019 році їх частка становила близько третини.

Економіст Національної асоціації автодилерів Патрік Манзі повідомив The Washington Post, що тепер “новий поріг доступності” — це вже $30 000.

Виробники перебудовують лінійки під нову реальність. Серед моделей, які наблизилися до нового “доступного” порогу, — Chevrolet Trax з початковою ціною $21 700 та пікап Ford Maverick вартістю від $28 145.

Джерело: gizmodo

