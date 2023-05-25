ESA тестує «‎орігамі-захист» для космічних апаратів – розкладний тепловий екран, призначений для повторного входу в атмосферу

Тепловий щит, який тестує ESA (Європейська космічна агенція), не згорить в атмосфері під час повторного входу, на відміну від абляційного теплозахисту, а також уповільнить падіння супутників для того, щоб вони приземлились в спеціальну сітку.

Курс Project Management в IT Навчимо управляти IT-проєктами та командою в епоху Agile Записатися

Тепловий екран «‎Pridwen» був названий на честь щита короля Артура і сконструйований за допомогою «модифікованої техніки орігамі», тож має компактні розміри для розміщення всередині пускової установки.

Коли апарат повертатиметься на Землю, система активується та розгорнеться подібно до парасольки, закриваючи більше поверхні, ніж абляційний теплозахист, який зараз використовується на зовнішніх частинах багатьох кораблів, що повертаються в атмосферу. Це дозволить покриттю відбивати тепло, а не розпадатися та згоряти.

Далі апарат приземлиться на спеціальну сітку під назвою «Fielder‎» – корабель без екіпажу, який «маневрує під апаратом, що повертається, щоб пом’якшити його посадку та забезпечити швидке повернення на базу».

Компанія-засновниця «‎Pridwen» випробувала теплозахист на висоті 17 км, а пізніше цього року його протестують у першому запуску місії ForgeStar-1A.

«Pridwen і Fielder є ключовими частинами нашої стратегії розробки повністю багаторазових виробничих супутників, які можуть дати старт новій промисловій революції», — сказав співзасновник і технічний директор Space Forge Ендрю Бекон.

Технологія дійсно може допомогти зробити малі космічні апарати придатними для повторного використання, але Space Forge має на увазі дещо інше. Фінальна мета – це створення космічного виробничого сервісу, який би використовував переваги низької гравітації, низького рівня забруднення, екстремальних температур і природного вакууму в космосі для створення високоцінних товарів, таких як фармацевтичні препарати, надпровідники та суперсплави.

Курс Excel для бізнесу Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз Без сліз? Хочу!

Джерело: New Atlas