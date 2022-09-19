EVGA розриває відносини з NVIDIA та не вироблятиме RTX 4000 – причина у «неповажливому ставленні» та падінні цін на відеокарти

EVGA повідомила, що не випускатиме відеокарти NVIDIA, які вийдуть після серії RTX 3000. Як пояснюють у компанії, фактичний розрив 22-річного партнерства з NVIDIA стався через «неповажливе ставлення». Зокрема, «зеленим» дорікають незрозумілою та закритою від партнера ціновою політикою, що була посилена кризою майнінгу.

В EVGA стверджують, що NVIDIA не ділиться оперативно інформацією про продукти, не повідомляє про інженерні деталі та проблеми. Нещодавно мала місце проблема користувачів з адаптерами EVGA GeForce 3090 – це також може бути наслідком низького рівня комунікації з виробником графічних чипів.

Компанія, що була головним партнером NVIDIA на ринках США та Великобританії, зараз втрачає до кількох сотень доларів на графічних адаптерах RTX 3000 і досі не знає рекомендованих цін на наступну серію. EVGA виготовили пробну партію карт RTX 4090, але у продаж вони не надійдуть.

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Відеокарт AMD або Intel компанія на цю мить також не виробляє, і не відомо, чи має намір. З огляду на те, що 75% її доходів складали саме відеокарти – майбутнє EVGA виглядає туманним. Сама її назва розшифровується як Extreme Video Graphics Adapter – що досить дивно для бренду, який не вироблятиме графічних адаптерів.

Компанія продовжить гарантійне обслуговування раніше випущених відеокарт RTX 3000, а також продаж складських залишків. Враховуючи, що EVGA вже виробляє для AMD материнські плати, можна припустити про більш тісне їхнє співробітництво у майбутньому.

Джерело: TechSpot