Всі відомі характеристики відеокарт NVIDIA RTX 4090 та RTX 4080 напередодні анонсу 20 вересня

Сайт VideoCardz зібрав усю відому інсайдерську інформацію про відеокарти NVIDIA RTX наступного покоління. На сьогоднішній день з високим ступенем достовірності відомо про RTX 4090 з 24 ГБ відеопам’яті та два варіанти RTX 4080 – з 16 ГБ та 12 ГБ. Офіційні дані деяких із них можуть з’явитися наприкінці вересня.

GeForce RTX 4090 24 ГБ

Цю модель оснащено графічним процесором AD102-300 з 16384 ядрами CUDA, який працює на тактовій частоті 2520 МГц. Чип отримає понад 75 млрд транзисторів. Передбачається наявність кешу L2 до 96 МБ.

Карта має 24 ГБ пам’яті GDDR6X з можливою максимальною пропускною спроможністю 1 ТБ/с по шині 384 біт. Споживана потужність за замовчанням дорівнюватиме 450 Вт, максимальний TGP становить 660 Вт. Це верхня межа можливого налаштування цього показника у BIOS, що буде доступною виробникам.

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GeForce RTX 4080 16 ГБ

RTX 4080 16 ГБ отримає AD103-300 та 9728 ядер CUDA. Його тактова частота в режимі Boost складає 2505 МГц – не набагато менше RTX 4090. TGP встановлений на 340 Вт, максимум становить 516 Вт.

GeForce RTX 4080 12 ГБ

Раніше про цю карту говорили як про RTX 4070 Ti або RTX 4070. За чутками, компанія NVIDIA нещодавно змінила назву цієї моделі. Вона оснащена графічним процесором AD104-400 із 7680 ядрами CUDA, здатним піднімати тактову частоту до 2610 МГц. Використовується пам’ять GDDR6X. Енергоспоживання RTX 4080 12 ГБ складає 285 Вт та може досягати 366 Вт.

Запуск NVIDIA RTX 4090 очікується у на початку жовтня, а RTX 4080 – у першій половині листопада. Поки що діє офіційне ембарго на оприлюднення показників та цін, також офіційно не повідомлялося про підтримку PCIe 5.0. До анонсу відеоприскорювачів (принаймні старшої моделі) залишилося кілька днів – швидше за все, він відбудеться 20 вересня на заході GeForce Beyond у рамках GTC 2022.