Новини Кіно 28.12.2025 comment views icon

Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 58% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,9 бала на IMDb

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 66% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,6 бала на IMDb
Дивні дива / Netflix

Серіал “Дивні дива” з релізом п’ятого сезону отримав найгірші оцінки в історії шоу: особливо критично глядачі зустріли три нові епізоди другого тому.

Творці серіалу брати Даффери обіцяли, що не повторять помилок “Гри престолів” у фіналі, а шанси на скарги складатимуть 0, 5%. Однак, останні оцінки показують, що їхні плани серйозно порушились. На момент написання новини на Rotten Tomatoes “Дивні дива” мають 58% від глядачів для п’ятого сезону, тоді як сьомий епізод під назвою “Міст” на IMDb впав до катастрофічних 5,9 бала — найнижча оцінка серед всіх епізодів шоу.

Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 66% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,6 бала на IMDb

Рейтинг всіх сезонів серіалу “Дивні дива” на Rotten Tomatoes

Сезон Оцінка критиків Оцінка глядачів
1 97% 96%
2 94% 90%
3 89% 86%
4 90% 89%
5 84% 58%

Далі у тексті присутні спойлери до п’ятого сезону “Дивних див”

Що не вподобали глядачі? Судячи з відгуків в соцмережах, чимало: від незрозумілої сцени розриву стосунків Ненсі та Джонатана з вайбами “Титаніку” до камінг-ауту Вілла, що радше нагадував пресконференцію. Так само були питання до “пласкої” гри та “ботоксного” обличчя Міллі Боббі Браун в ролі Од, постійної уваги сюжету на Холлі, “загальмованості” Макс та ін.

Основне занепокоєння глядачів нині полягає в тому, чи вистачить фінальному епізоду 2 годин хронометражу, аби вирішити все те, що Даффери “накрутили” в другому томі, зокрема й з розкриттям реальної суті Навивороту. До того ж є досі нерозкриті натяки з першого тому, які пов’язували Джойс, Хоппера і старших Віллерів з Генрі у школі.

Фінал “Дивних див” вийде на Netflix 31 грудня, для українських глядачів — 1 січня.

“Сезон зіпсовано”: творець Fallout каже, що “Дивні дива” допустились “критичної” помилки в правилах Dungeons & Dragons

Популярні новини

arrow left
arrow right
Творець "Пуститися берега" розповів, як склалась доля персонажів після завершення шоу
"V означає Вендетта" отримає серіал від Джеймса Ганна через 20 років після фільму
Акторка Цірі планувала піти з "Відьмака" після заміни Генрі Кавілла: "Він той Ґеральт, з яким я виросла"
Творці "Дивних див" про "старіння" акторського складу: "Не критично, єдина проблема — голоси"
”Помилка, яку не прощають”: ляп з консоллю у п'ятому сезоні "Дивних див" розлютив фанатів ретро-геймінгу
Шоуранер серіалу "Лицар сімох королівств" каже, що робив перший сезон "тільки для Джорджа Мартіна"
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
ЗМІ: Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун звинуватила Девіда Гарбора в булінгу на зйомках
Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса
Пентагон образився на Netflix через фільм з "дірявою" американською ППО
Вперед на Гранд Лайн! Другий сезон "Ван Піс" отримав офіційну дату релізу
У другому сезоні "Фолаут" покажуть систему прицілювання V.A.T.S.
Рекорд Netflix: "Дивні дива" зібрали 59,6 млн переглядів за 5 днів
На Netflix вийшов 4-й сезон "Відьмака" — вперше без Генрі Кавілла
За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня
Аня Чалотра не заходить в соцмережі з першого сезону "Відьмака": "Було багато негативу"
Творці "Дивних див" назвали 4 епізоди, які варто передивитись перед новим сезоном
Amazon замовила одразу два сезони для серіалу God of War — перші епізоди зніме режисер "Сьогуна" та "Хлопаків"
"Прощавайте, невдахи": трейлер фіналу "Ласкаво просимо до Деррі" анонсує епічну битву з Пеннівайзом
Тримайтесь подалі від "Сімох циферблатів": перші кадри нового детективу Netflix за романом Аґати Крісті
На Netflix вийшов фінальний сезон "Дивних див" — стримінг впав від "нашестя" глядачів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати