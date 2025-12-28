Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 58% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,9 бала на IMDb

Дивні дива / Netflix

Серіал “Дивні дива” з релізом п’ятого сезону отримав найгірші оцінки в історії шоу: особливо критично глядачі зустріли три нові епізоди другого тому.

Творці серіалу брати Даффери обіцяли, що не повторять помилок “Гри престолів” у фіналі, а шанси на скарги складатимуть 0, 5%. Однак, останні оцінки показують, що їхні плани серйозно порушились. На момент написання новини на Rotten Tomatoes “Дивні дива” мають 58% від глядачів для п’ятого сезону, тоді як сьомий епізод під назвою “Міст” на IMDb впав до катастрофічних 5,9 бала — найнижча оцінка серед всіх епізодів шоу.

Рейтинг всіх сезонів серіалу “Дивні дива” на Rotten Tomatoes

Сезон Оцінка критиків Оцінка глядачів 1 97% 96% 2 94% 90% 3 89% 86% 4 90% 89% 5 84% 58%

Далі у тексті присутні спойлери до п’ятого сезону “Дивних див”

Що не вподобали глядачі? Судячи з відгуків в соцмережах, чимало: від незрозумілої сцени розриву стосунків Ненсі та Джонатана з вайбами “Титаніку” до камінг-ауту Вілла, що радше нагадував пресконференцію. Так само були питання до “пласкої” гри та “ботоксного” обличчя Міллі Боббі Браун в ролі Од, постійної уваги сюжету на Холлі, “загальмованості” Макс та ін.

Основне занепокоєння глядачів нині полягає в тому, чи вистачить фінальному епізоду 2 годин хронометражу, аби вирішити все те, що Даффери “накрутили” в другому томі, зокрема й з розкриттям реальної суті Навивороту. До того ж є досі нерозкриті натяки з першого тому, які пов’язували Джойс, Хоппера і старших Віллерів з Генрі у школі.

Фінал “Дивних див” вийде на Netflix 31 грудня, для українських глядачів — 1 січня.