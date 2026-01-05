Новини Кіно 05.01.2026 comment views icon

Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер

Катерина Даньшина

Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
Фото зі зйомок п'ятого сезону серіалу "Дивні дива" / Netflix

Світ серіалу “Дивні дива” не завершився остаточно — принаймні цього тижня, оскільки вже 12 січня Netflix випустить документальний фільм “Остання пригода” (One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5), який покаже як створювався п’ятий і фінальний сезон.

Фільм охопить рік роботи на знімальному майданчику і покаже акторів та виробничу команду в процесі створення шоу.

“Безмежно вдячна братам Дафферам за те, що вони довірили мені місце в першому ряду цієї неймовірної подорожі”, — каже режисерка документального фільму Мартіна Радван. “Провести з ними цілий рік на знімальному майданчику було справжньою честю — і абсолютним захопленням. Можливість підійти ближче та спостерігати, як вони втілюють це шоу в життя в реальному часі, була чистою радістю”.

Netflix випустив трейлер тривалістю трохи менш як 2 хвилини, який серед іншого торкається внутрішньої дискусії братів Даффер щодо долі персонажа Од, яку грає Міллі Боббі Браун, а також показує їхнє прощання з акторським складом у фіналі.

Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлерNetflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер

Даффери кажуть, що на документалку їх надихнули залаштункові кадри “Володаря перснів”, які розкривали реальні масштаби виробництва.

“Ми побачили, наскільки стресував Пітер Джексон, і подумали: так, це мрія. Зі занепадом фізичних медіа такий вид залаштункового оповідання значною мірою зник. Ми хотіли повернути його. “Остання пригода” — наша спроба зробити саме це. Якщо ви любите “Дивні дива” або вам просто цікаво, як оживає велика голлівудська постановка, то цей фільм для вас”.

“Дивні дива” — один із найпопулярніших серіалів Netflix в жанрі наукової фантастики, який стартував з оповіді про таємниче зникнення хлопчика в вигаданому містечку Гокінс. Його шукають мати й друзі, заручившись допомогою місцевого шерифа та дівчинки з надздібностями Од, розкриваючи таємні експерименти уряду й існування паралельного світу.

У п’ятому і фінальному сезоні команда підходить до останньої битви з Векною і налаштована знищити Навиворіт раз і назавжди. Наразі усі три томи фіналу доступні для перегляду на Netflix. Попри обіцянки шоуранерів, що він задовольнить усіх, дива не сталося — рейтинг п’ятого сезону “Дивних див” отримав найнижчі оцінки в історії шоу.

