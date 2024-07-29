Фарба на Samsung Galaxy Watch Ultra за $650 відшаровується через кілька днів використання

Компанія Samsung зіткнулася з черговою проблемою якості своєї продукції.

Нещодавно Samsung призупинила постачання Galaxy Buds 3 Pro через проблеми з амбушурами. Цього разу користувачі скаржаться на відшарування фарби на новому преміумгодиннику Galaxy Watch Ultra вартістю $649. Проблема виникла лише через кілька днів після початку використання пристрою.

Користувач Reddit під ніком bimmerb0ii поділився своїм досвідом. Він отримав попередньо замовлений Galaxy Watch Ultra сірого кольору 19 липня. Чоловік носив годинник постійно, навіть під час сну. Однак уже за кілька днів, знявши пристрій для зарядки, він помітив, що фарба почала відшаровуватися на задній частині корпусу над нижнім лівим гвинтом.

Важливо зазначити, що проблема, здається, обмежується лише сірою (Titanium Gray) версією годинника. Білі та срібні моделі мають фарбове покриття тільки на безелі та частково на бічних поверхнях.

Користувач звернувся до текстової підтримки Samsung. Компанія порадила відвідати авторизований сервісний центр. Однак у центрі не виявилося запасних частин для Galaxy Watch Ultra, тому працівники порекомендували зателефонувати до Samsung для заміни пристрою.

Процес заміни виявився складним і тривалим. Спочатку компанія запропонувала користувачеві $22 компенсації, щоб він залишив годинник собі. Після відмови від цієї пропозиції Samsung надала інструкції щодо повернення та заміни пристрою, які включали повернення несправного годинника, очікування відшкодування протягом двох тижнів, придбання нового пристрою за повною ціною та повторне звернення до компанії для отримання знижки до рівня ціни попереднього замовлення.

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Джерело: Gizmochina

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