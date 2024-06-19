Ferrari випустить свій перший електрокар у 2025-му — за ціною не менше €500 000

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Італійський бренд Ferrari, відомий своїми спортивними бензиновими автомобілями, заявив, що випустить свій електромобіль наприкінці наступного року. Як повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, ціна першого електромобіля Ferrari становитиме щонайменше €500 тис.

Слід зазначити, що електромобіль Ferrari коштуватиме значно дорожче за бензинові версії цього виробника та решту конкурентів. Середня ціна продажу Ferrari у першому кварталі цього року становила приблизно €350 тис., включаючи додаткові опції. В той же час ціна електричної версії не включає опції та індивідуальні особливості замовлення, що зазвичай додає ще 15-20% до вартості автомобіля. Отже, в той час, як інші автовиробники змушені знижувати ціни на свої електромобілі, Ferrari почуває себе досить впевнено.

Ба більше, компанія збирається відкрити додаткову фабрику, яка буде збирати електромобіль Ferrari. Очікується, що вона дозволить збільшити продажі групи на третину. Минулого року Ferrari реалізувала менше 14 тис. автомобілів, а нова фабрика дозволить з часом збільшити виробничі потужності приблизно до 20 тис. одиниць, сказало джерело на умовах анонімності. Наразі списки очікування на деякі моделі можуть перевищувати 2 роки.

Очікується, що новий завод у Маранелло надасть Ferrari додаткову лінію для складання автомобілів і виготовлятиме бензинові та гібридні автомобілі, нові електромобілі, а також компоненти для гібридів та електромобілів. За словами джерела, він запрацює на повну потужність через 3-4 місяці.

Також повідомляється, що ще до випуску свого першого електромобіля Ferrari вже розпочала розробку другої електричної моделі. Наразі проєкт знаходиться на ранній стадії.

Аналітик Mediobanca Андреа Баллоні сказав, що новий електромобіль Ferrari буде нішевою моделлю, на яку припадатиме трохи більше 10% річних продажів. Він додав, що основний клієнт Ferrari все ще віддає перевагу бензиновим моделям.

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Джерело: reuters

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