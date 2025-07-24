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Новини Ігри 24.07.2025 comment views icon

Фестиваль фризів від китайської Dark Soul — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Фестиваль фризів від китайської Dark Soul — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam
Wuchang: Fallen Feathers

Китайську Wuchang: Fallen Feathers рекламували як амбітну action-RPG у стилі Dark Souls — але реліз виявився провальним. Розділ відгуків перетворився на зведення технічних скарг.

У Steam гра отримала статус «переважно негативний», попри те, що на Metacritic оцінки були на диво лояльні — 75/100. Сайти-критики можуть казати одне, але гравці мають свою думку: лише 21% на користь Wuchang. За кілька годин після релізу користувачі стали масово нарікати на жахливу продуктивність, яка буквально не дає грати.

Замість плавних кадрів ми отримали низький FPS, постійні фрізи, смикання картинки навіть під час звичайного пересування або ударів. І тут багато, хто звинувачує рушій Unreal Engine 5. Також особливо погана ситуація на Steam Deck. Там FPS просідає нижче 30 навіть на мінімальних налаштуваннях, а зображення виглядає розмитим через агресивне масштабування TSR/FSR. Проблеми є і на консолях — гравці скаржаться на нестабільну продуктивність і технічні баги.

«Ігри на UE5 — як рулетка: або клас, або провал по продуктивності. І в цьому випадку, на жаль, провал», — пише один із гравців.

У відгуках чимало гравців шкодують, що не спробували демоверсію перед купівлею, а придбання Deluxe-видання взагалі виглядає помилкою:

  • «Відчуваю себе трохи дурнем. З огляду на нинішню ситуацію в геймдеві, мав би здогадатися, що не варто купувати Deluxe Edition соулз-лайку, навіть не спробувавши демку. Але Wuchang виглядала так круто, що я був ВПЕВНЕНИЙ — гра не може провалитися».
  • «Посередня графіка й паршива продуктивність. Красуня в ролі головної героїні — це працює лише частково, якщо сама гра не повний треш. Особливо коли є така технічно відшліфована гра, як Stellar Blade».
  • «Ні, не буду грати. Жахлива продуктивність. Ще один фестиваль фризів на UE5 — луз. Буду робити повернення коштів».

Попри ці труднощі, деякі користувачі все ж хвалять бої з босами та візуальний стиль, хоча й визнають: проєкту критично бракує оптимізації. У коментарях Steam часто повторюється одна думка — чекати патчів, щоб не «викинути на вітер» ₴1 499 на недороблений тайлт.

Нагадаємо, Wuchang: Fallen Feathers розповідає про піратку Учань, яка в темному містичному світі шукає власні спогади й бореться з мутованими істотами. У центрі історії — хвороба героїні, що перетворює її тіло на щось пташине. Але, схоже, поки що гравці зіштовхуються не з жахами сюжету, а з технічними проблемами, що ламають досвід.

Wuchang вже доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Але якщо плануєш купити — краще стеж за оновленнями, бо зараз це швидше фестиваль фризів, ніж адекватний реліз.

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