Фільм "Гострі картузи: Безсмертна людина" отримав перший постер і дату релізу — спочатку в кінотеатрах

Баррі Кеоган та Кілліан Мерфі у фільм "Гострі картузи: Безсмертна людина"

Netflix представив перший офіційний постер фільму “Гострі картузи: Безсмертна людина” / Peaky Blinders: The Immortal Man з Кілліаном Мерфі, який нарешті розкриває дату релізу.

Очікувано, початково фільм стартує в кінотеатрах — 6 березня, а за два тижні вийде на Netflix.

Оригінальний серіал “Гострі картузи” транслювався на Netflix протягом шести сезонів з 2013 по 2022 рік, а у червні 2024 року було офіційно анонсовано повнометражну версію. Творець шоу Стівен Найт продюсує фільм, а режисером став Том Харпер, який знімав перші епізоди шоу.

Хоча сюжет фільму залишається в таємниці, його позиціонують як “епічне продовження багаторазово нагородженої гангстерської саги, дія якої розгортається на беззаконних вулицях Бірмінгема 1900-х років”. У продовженні Кілліан Мерфі повернеться до ролі Томмі Шелбі, Софі Рандл зіграє його сестру Аду Торн, а Стівен Грем та Нед Деннехі знову постануть на екрані, як союзники родини, Хайден Стегг та Чарлі Стронг відповідно. Паккі Лі повертається до ролі Джонні Догса, а Йен Пек знову зіграє Керлі, експерта з коней та стайні клану Шелбі. Серед новачків: Ребека Фергюсон, Баррі Кеоган, Тім Рот та Джей Лікурго.

Виробництво фільму “Безсмертна людина” завершили у грудні, тоді ж нам показали пару офіційних кадрів — на додачу до попередніх витоків.

Раніше Netflix та BBC замовили додаткові два сезони по 6 епізодів для оригінального серіалу “Гострі картузи”. Найт та Мерфі залучені як виконавчі продюсери, каст і дата виходу невідомі. Згідно з офіційним синопсисом, дія нових сезонів “Гострих картузів” відбуватиметься у повоєнній Британії 1953 року та оповідатиме про нове покоління клану Шелбі.