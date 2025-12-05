"Люди в чорному" повертаються: Sony взялась за п'ятий фільм і пише сценарій під Вілла Сміта

Томмі Лі Джонс і Вілл Сміт у фільмі "Люди в чорному"

Sony Pictures розробляє сценарій п’ятого фільму для франшизи “Люди в чорному”.

Головна новина полягає в тому, що студія з усіх сил намагається повернути Вілла Сміта до ролі Джеймса або ж агента J. Для написання сценарію вже найняли Кріса Бремера, який працював з актором над “Погані хлопці назавжди”.

Водночас Deadline зазначає, що Сміт офіційно не прив’язаний до проєкту і не братиме на себе жодних зобов’язань, доки не прочитає сценарій. Режисера ще не оголосили, як і потенційний сюжет. На повернення 79-річного Томмі Лі Джонса навряд варто сподіватися.

Франшиза “Люди в чорному” заробила у світовому прокаті загалом $1,9 млрд. Вона стартувала ще у 1997 році з оповіддю про сварливого поліцейського Нью-Йоркської поліції (Сміт), завербованого у секретне агентство, яке контролює інопланетян. Сиквел 2002 року отримав широку критику, але “Люди в чорному 3” 2012-го повернули частину шарму оригіналу.

Перезапуск 2019-го “Люди в чорному: Інтернешнл”, вже без Сміта, остаточно вбив франшизу і здавалося, ну кому б потрібен ще один фільм? Але Голлівуд застряг в нескінченному циклі франшиз, адже завжди можна щось переосмислити, перезавантажити чи продовжити.

Нагадаємо, що раніше Paramount анонсувала “Година пік 4”, Warner Bros. розробляє “Гремліни 3”, а Universal намагається відродити “Мумію” з Бренданом Фрейзером.