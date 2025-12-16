Новини Кіно 16.12.2025 comment views icon

Фільм "Одна битва за іншою" отримав дату релізу в "цифрі" — на HBО Max

Маргарита Юзяк

“Одна битва за іншою” / Warner Bros.

Фільм Пола Томаса Андерсона “Одна битва за іншою” дебютує в “цифрі” на HBO Max. Онлайн-реліз відбудеться 19 грудня, тобто за день до телевізійної прем’єри на каналі HBO.

Картина вільно адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай”. Головну роль виконує Леонардо Ді Капріо, який грає колишнього хіпі, а нині наркомана і алкоголіка Боба Фергюсона. Чоловік починає стосунки з темпераментною жінкою. Але тут стає відомо про її колишнього: полковника Стівена Джея Локджо (Шон Пенн) — білого супремасиста, що хоче помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку головного героя, що запускає ланцюг подій.

Окрім ДіКапріо та Пенна, у фільмі знялися Бенісіо дель Торо, Реджина Голл і Теяна Тейлор. Стрічку продюсували Адам Сомнер, Сара Мерфі та сам Пол Томас Андерсон, виконавчий продюсер — Вілл Вайске.

Фільм “Одна битва за іншою” отримав дату релізу в “цифрі” — на HBО Max
“Одна битва за іншою” / Warner Bros.

“Одна битва за іншою” стартував у прокаті 26 вересня з рекордними для кар’єри режисера Пола Томаса Андерсона оцінками та касовими показниками. Зрештою у світовому прокаті стрічка заробила $200 млн, але виробництво коштувало у $130 млн + $70 млн маркетингових витрат. До того ж зазвичай прибутки з продажу квитків розподіляються у форматі 50:50 між студіями та кінотеатрами. Тож фільму пророкували збитки в $100 млн.

Попри все, картина отримала нагороду за найкращий повнометражний фільм на Gotham Awards. Вона була визнана найкращим фільмом року критиками Нью-Йорка та Лос-Анджелеса, а також Національною радою кінокритиків.

Стрічка номінована на 14 премій Critics Choice Awards і лідирує за кількістю номінацій на “Золотий глобус” — аж дев’ять. Також “Одну битва за іншою” називали головним претендентом на “Оскар”. Картина настільки сподобалася Стівену Спілбергу, що він переглянув її тричі. Майже те саме планував зробити і Френсіс Форд Коппола. 

Джерело: DeadLine

