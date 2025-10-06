Новини Кіно 06.10.2025 comment views icon

"Одна битва за іншою" заробив $100 млн на другий вікенд, офіційно — найкасовіший фільм Пола Томаса Андерсона

Катерина Даньшина

"Одна битва за іншою" заробив $100 млн на другий вікенд, офіційно — найкасовіший фільм Пола Томаса Андерсона
Кадри з фільму "Одна битва за іншою"

Чорна комедія “Одна битва за іншою” оформила абсолютний рекорд в кар’єрі режисера Пола Томаса Андерсона і стала його найкасовішим фільмом.

У другий вікенд прокату стрічка перетнула позначку в $100 млн касових зборів по всьому світу ($58, 9 млн за кордоном) із падінням продажів квитків всього на 22%. Для оригінального фільму з рейтингом R, що триває майже три години, це вражаючий показник. До того ж “Одна битва за іншою” тепер є найкасовішим фільмом в кар’єрі Пола Томаса Андерсона, перевершивши “Нафту” 2007 року ($76,4 млн без урахування інфляції).

За оцінками Variety, фільм має зібрати близько $300 млн — аби “вийти в нуль”, зважаючи на нескромний бюджет у $130 млн.

“Одна битва за іншою” вільно адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай”. Головним героєм виступає колишній хіпі, а нині наркоман і алкоголік Боб Фергюсон (Леонардо Ді Капріо), який починає зустрічатися з темпераментною жінкою, що колись була у стосунках з полковником Стівеном Джеєм Локджо (Шон Пенн) — білим супремасистом, що планує помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку Фергюсона, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Зі слів багатьох профільних видань, ця стрічка вже є головним претендентом на “Оскар”. На Rotten Tomatoes її оцінили у 95% від критиків та 85% від глядачів. Сам Стівен Спілберг настільки вподобав фільм, що переглянув його тричі, а його приклад планує наслідувати й Френсіс Форд Коппола. 

З цікавого,  в прокаті США знову лідирував новий фільм Тейлор Свіфт, кінематографічне доповнення до альбому “The Life of a Showgirl”, який зібрав $46 млн каси за дебюту. Тоді як розхваленій на фестивалях спортивній драмі “Незламний” пощастило менше, всього $6 млн на старті й найгірший дебют в кар’єрі Двейна Джонсона. Разом зі Скелею у стрічці з’являється боксер Олександр Усик, старт в українському прокаті запланований на 9 жовтня.

Джерело: Variety, Deadline

