Фінал другого сезону The Last of Us показав «катастрофічне» падіння переглядів — на 55% менше, ніж у першого

HBO

Сьомий і останній епізод другого сезону серіалу «Останні з нас» / The Last of Us, що дебютував на HBO цієї неділі, продемонстрував значне падіння переглядів.

Загалом епізод переглянули 3,7 млн глядачів, що аж на 55% менше, ніж у фіналу першого сезону, який у березні 2023 року зібрав близько 8,2 млн глядачів. В HBO тим часом заявили, що багато глядачів не змогли подивитися фінал через плани на святкові вихідні, і очікується, що перегляди зростуть у наступні дні. Додатково у звіті компанія зазначила, що франшизу з моменту завершення першого сезону переглянули загалом 90 млн глядачів.

Слід зазначити, що такі показники цілком відповідають оцінкам глядачів: до прикладу, на Rotten Tomatoes сезон оцінили у 39% — утім, початковий рейтинг був пристойнішим і впав так суттєво лише після вбивства Джоела та з дебютом епізоду про початок «пригод» Еллі та Діни у Сіетлі. Якщо зважати на оцінки IMDb, то ця сама серія отримала один із найнижчих рейтингів для сезону.

В той самий час оцінки критиків були майже ідеальними, з поодиноким негативом за відкритий фінал. Припускали, що це націлений рев’ю-бомбінг, який влаштували фани гри, невдоволені кастом Белли Рамзі та Кейтлін Дівер на ролі Еллі та Еббі, утім, слід зазначити (суб’єктивна думка), що, за винятком другого епізоду, у сезоні було цікавого мало.

Нагадаємо, що серіал «Останні з нас» — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), якому доручено провести підлітку з імунітетом Еллі (Белла Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія другого відбувається через п’ять років із залученням ключових персонажів The Last of Us Part 2: Еббі у виконанні Кейтлін Дівер, яка розшукує Джоела задля помсти, Діни (Ізабела Мерсед), що виступає новим любовним інтересом Еллі, Джессі (Янг Мазіно), а також Айзека, роль якого на телебаченні дублює Джеффрі Райт.

Третій сезон вже у розробці, але поки не має дати релізу (припускаємо 2027 рік). Він, очікувано, зосередиться на історії Еббі, глибше дослідить конфлікт між WLF (Вашингтонським визвольним фронтом) і Шрамами, та покаже Короля щурів в закинутій лікарні. Власне третій сезон не стане фінальним, оскільки Крейг Мезін заявляв, що завершити на ньому історію «немає можливості».