Обережно, спори: п’ятий епізод «Останніх з нас» / The Last Of Us покаже один із найскладніших елементів гри

HBO

HBO випустив тизер п’ятого епізоду The Last Of Us — і, схоже, екранізація таки покаже ключовий елемент постапокаліптичних ігор Naughty Dog, проігнорований в першому сезоні.

У тексті присутні спойлери до 2-го сезону The Last Of Us.

Звісно, мова йде про спори — спосіб поширення інфекції, видалений в першому сезоні до суму деяких фанів. Єдина згадка про них виникала в розмові Еллі (Белла Рамзі) із Тесс (Анна Торв), де друга сумнівалась в їх існуванні.

В тизері нам показують Еллі та Діну (Ізабелла Мерсед), які продовжують пошуки членів ВВК / WLF, щоб помститися Еббі (Кейтлін Дівер) за смерть Джоела, і натикаються на гниюче тіло одного з заражених, що випускає спори.

Гра демонструє, що навіть після смерті зараженого, грибок всередині нього продовжує рости, утворюючи плодове тіло та випускаючи спори, які інфікують будь-яку людину, яка їх вдихає — запобігти цьому персонажі можуть, використовуючи протигази. З тизеру можна побачити, що грибок з тіла розрісся мохом до гігантських розмірів, фактично злившись із довкіллям.

Шоуранер Крейг Мазін в попередніх інтерв’ю пояснював, що від спор відмовились через складність знімань у протигазах, хоча принаймні одна людина в серіалі може ігнорувати цей засіб захисту — Еллі, яка має імунітет. В грі Діна саме через спори дізнається про таємницю своєї подруги, хоча серіал замінив процес розкриття більш звичним глядачам укусом.

Серіал The Last Of Us вже представив клікерів, топляків і сталкерів — останні агресивніші та розумніші за більшість заражених, й здатні діяти в групах, організовувати засідки та чекати на ідеальний момент для атаки. Утім діалоги з тизеру натякають на ще більшу загрозу, добре відому геймерам — і невідомо, чи йде мова в цьому випадку про тих, хто стріляє кислотою, або ж ключового боса Щурячого короля.

Другий сезон серіалу The Last Of Us транслюється на HBO та Max з 13 квітня (з офіційною українською озвучкою серіал можна подивитись на Megogo) — наразі для перегляду доступні 4 епізоди із загалом 7. Перші відгуки профільних видань загалом вийшли позитивними, але з невдоволенням за обірваний фінал; тоді як глядацька оцінка наблизилась до катастрофічних 53% на Rotten Tomatoes (з критикою в основному за каст). Третій сезон офіційно у розробці, але, ймовірно, дебютує не раніше, ніж за 2 роки.